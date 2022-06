Antes de tener un accidente cerebro vascular, el año pasado, el 'Topolino' Zuloaga seguía escribiendo. Era lo que había hecho buena parte de su vida y lo que continuó haciendo luego de su retiro.

Escribir era otra de sus facetas, además del humor. Antes de hacer parte del elenco de 'Sábados felices', donde estuvo de 1976 y 1998, fue periodista judicial y trabajo en 'El Espectador', donde escribió crónicas de asesinatos y robos en Bogotá. A este diario llegó cuando su mamá lo matriculó en esa casa editorial en un curso de periodismo, que duró dos meses.



Su paso por 'El Espectador' no fue tan largo. El libro de Sergio Ocampo Madrid, '20 años felices', cuenta que un artículo suyo sobre la muerte de 18 policías ahogados en el Chocó causó la ira del entonces ministro de Guerra y “Zuloaga ofreció su cabeza, que fue aceptada”. Lo despidieron con honores, en un partido de fútbol en el que jugaban los hombres de la familia Cano, dueña del periódico en ese momento, con quienes el 'Topolino' jugó en la delantera del equipo.



Tras su paso por 'El Espectador' quiso hacer parte de la Armada, donde, se lee en '20 años felices', pasó todos los exámenes menos el físico y le dijeron que no lo aceptaban porque no había ropa de su talla.Porque el 'Topolino' se quedó de baja estatura y fue feliz así, siempre.



Zuloaga fue, además, uno de los libretistas del programa radial La ley y el hampa, como contó Ricardo Rondón Chamorro recientemente en este diario en su crónica sobre Fabio Marín Ramírez, otro de los guionistas de este espacio radial que dijo adiós en 1972 y que recreó gran cantidad de casos judiciales del país.



El 'Topolino', fue, entonces, un hombre de medios que estuvo en prensa, radio y televisión.



Pero fue en este último en el que se hizo famoso, gracias a 'Sábados felices'. “Una persona de una gran humildad”, como lo recuerda Sergio Ocampo Madrid, periodista, escritor y profesor universitario.



El pasado primero de mayo el 'Topolino' fue noticia por llegada al siglo y aparecieron algunas imágenes cedidas por su familia, que lo cuidaba con esmero tras sufrir el accidente cerebro vascular.



En ese momento recibió homenajes en muchos medios nacionales y el diario 'El Heraldo', de Barranquilla, recordó que era el “segundo comunicador más longevo del país. El primero es el locutor deportivo José Víctor de Castro Carroll, más conocido como ‘Chelo’ de Castro, quien tiene 102 años”.



Ocampo agrega que sus dotes de escritor nunca fueron opacadas por su sentido del humor, así esta última característica fuera la más recordada. “Decía que era de origen persa, por haber nacido en el barrio la Perseverancia”.

Zuluaga ha dedicado gran parte de su vida a la comunicación. Foto: Archivo EL TIEMPO

De ese mismo lugar era Carlos ‘Mocho’ Sánchez, amigo del 'Topolino', otro de los humoristas históricos de 'Sábados felices'.



El ‘descubridor’ de ambos fue Alfonso Lizarazo, que los invitó como concursantes a mediados de los años 70 a 'Sábados felices'. El 'Topolino' logró quedarse luego de ganar durante dos semanas el concurso de los 'Cuentachistes'.

Allí conformó un grupo inolvidable, en el que además de Sánchez estuvieron 'el Flaco' Jaime Agudelo y Hugo Patiño, procedentes de Palmira, Valle, y de Marulanda, Caldas, respectivamente, con el maestro Salustiano Tapias (Humberto Martínez Salcedo) y la 'Boba Pía' (Jacqueline Henríquez), entre otros.



De ellos sobreviven Patiño y Jaqueline Henríquez, ambos retirados, pero en el recuerdo de varias generaciones que crecieron con sus chistes.



Del 'Topolino', tras su retiro, se supo poco, salvo cuando le ganó una demanda a 'Caracol' por los servicios prestados a su programa estrella que este año celebra medio siglo.



Su apodo, por su baja estatura, llegó gracias al 'Topolino', un carro italiano que hizo carrera en Colombia por ser pequeño y económico como el Renault 4.



Jorge Zuloaga se casó con Teresa García, con quien tuvo cuatro hijos. 'El persa' de La Perseverancia partió en silencio, pero los mayores de 40 años siempre lo recordarán con una sonrisa.

