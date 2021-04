El top global de películas y series más vistas en Netflix

Los datos globales de Netflix sobre series y películas más vistas varían y no han sido dados de forma exacta. Sin embargo, la página What's on Netflix ha recuperado diferentes trinos sobre los números que va dando a conocer la plataforma acerca de sus extenos y permite hacerse a una idea de los movimientos recientes en el ranking.

En fechas recientes, en el rubro de películas, todavía lideraba la película 6 en la sombra y en materia de series estaba The Witcher. Pero hoy las cosas son diferentes. A continuación, el listado:

Las series

Los Bridgerton. 83 millones de reproducciones

The Witcher . 76 millones de reproducciones

Lupin. 76 millones de reproducciones

La Casa de Papel T4. 65 millones de reproducciones

Tiger King. 64 millones de reproducciones

Gambito de dama. 62 millones de reproducciones

La saga Winx . 57 millones de reproducciones.

¿Quién mató a Sara?. 55 millones de reproducciones

You T2. 54 millones

Ginny y Georgia.52 millones

El baile de las luciérnagas. 49 millones

Ratched. 48 millones

Cobra Kai T1. 45 millones

Umbrella Academy T1. 45 millones

La Casa de Papel T3. 44 millones

The Umbrella Academy T2. 43 millones

Cobra Kai T3 . 41 millones

Sex Education T1. 40 millones

Yo nunca. 40 millones

You T1. 40 millones

Space Force. 40 millones

The Last Dance. 37,6 millones

Barbarians. 37 millones

Nuestro planeta. 33 millones

Cómo criar a un superhéroe - 32 millones

Creedme 32 millones

Así nos ven. 31 millones

Love is Blind. 30 millones

Dead to me. 30 millones

Las películas más vistas

Tyler Rake. 99 millones de reproducciones

Bird Box. 89 millones de reproducciones

Spenser Confidencial. 85 millones de reproducciones

6 en la sombra. 83 millones de reproducciones

Criminales en el mar. 83 millones de reproducciones

La vieja guardia 78 millones

Enola Holmes 76 millones

Project Power . 75 millones

Cielo de Medianoche. 72 millones

Holidate. 68 millones

A descubierto. 66 millones

Mi primer beso 2. 66 millones

El día del sí. 62 millones

Crónicas de Navidad 2. 61 millones

La otra Missy. 59 millones

El Hoyo. 56 millones

Superniños. 53 millones

Triple frontera. 52 millones

A todos los chicos: para siempre. 51 millones

La cita perfecta. 48 millones

Tall Girl. 41 millones

Emboscada final. 40 millones

Los hermanos Willoughby. 37,6 millones

Klaus. 30 millones

Quizás para siempre. 32 millones

