Sony Pictures no estrenará ‘El Muerto’, la película que estaría enfocada en un villano del universo de Spider Man y que sería protagonizada por Bad Bunny, de acuerdo con una nueva filtración de ‘Big Screen Leaks’, al parecer los motivos de cancelación han sido los retrasos de la producción de la película.



El film protagonizado por el exitoso cantante de reguetón y que ha incursionado en las luchas de la WWE, iba a estrenarse en 12 de junio del próximo año, pero al parecer ya no verá la luz.

‘El Muerto’ es un personaje de Marvel Comics recurrente en la historia de Spider Man. En este caso, Sony Pictures adaptaría la historia de Juan Carlos Sánchez, heredero de una familia de luchadores enmascarados originarios de México, los cuales cuentan con una máscara mágica de lucha libre que le otorga poderes.



Este villano es el primer personaje de Marvel de origen latino, un segmento al cual el universo Marvel está buscando darle un protagonismo mayor para conectar con esta audiencia.

Pero por ahora, parece que el proyecto no saldrá adelante. Según el representante del artista, el largometraje sí estaba contemplado, pero está detenido pues, al parecer, la producción de la película no ha avanzado de acuerdo con lo planeado, lo que podría determinar la cancelación definitiva del proyecto en los próximos meses.



Bad Bunny también se refirió al proyecto en la entrevista que dio a la revista Time y reveló que no había arrancado todavía.

Bad Bunny consideró que el papel de Juan Carlos Sánchez 'El Muerto' era adecuado para él dada su historia con la lucha libre.

Cuando Sony Pictures anunció el proyecto, Bad Bunny consideró que el papel de Juan Carlos Sánchez ‘El Muerto’ era adecuado para él dada su historia con la lucha libre.

