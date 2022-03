Marcus Lemonis tiene una sonrisa relajada. Fuera de las cámaras de El socio se quita un poco ese halo de negociante intenso que tanta popularidad le ha dado este reality en el que llega a tratar de salvar a empresas y negocios que están sufriendo por falta de dinero o inversión. Ya son ocho años al aire en el canal History e igual número de temporadas, pero Lemonis reconoce que ahora su propuesta y él mismo han sufrido cambios interesantes.

“Creo que lo que traté de hacer diferente en la octava temporada –que se emite los miércoles, a las 10:25 p. m.– es realmente entender que las empresas no necesariamente necesitan dinero para resolver sus problemas. A veces necesitan disciplina, estructura. Y yo me di cuenta de que muchas veces me ‘quemé’ al decidir las cosas demasiado rápido. Entonces, en este caso ahora trato de ir despacio”, reconoce en charla en la que participó EL TIEMPO.





Ahora el empresario y estrella de TV prepara nuevos formatos en la pequeña pantalla. Foto: History Channel

Aunque revela que los mejores empresarios son aquellos que se despiertan todos los días y trabajan por cada cosa que tienen, dice que, en contraste, “hay ciertas personas que esperan que algo suceda sin esforzarse. Y estoy aquí para decirles que, ya sea en mi programa o en la realidad, mi expectativa es que la gente ponga el esfuerzo, que ponga el tiempo, que asuma el riesgo y que haga el trabajo. Estoy muy orgulloso de lo que este programa ha hecho por los jóvenes, particularmente en las escuelas primarias, secundarias y universidades, donde pueden aprender una lección de la vida real, no solo sobre los negocios, sino también sobre cómo funcionan las relaciones en la vida”, le contó a este diario.



“Todo se trata más de relaciones con las personas que de dólares y centavos. Por supuesto, el dinero es una parte de ello. Pero si no puedes trabajar con personas en las que no puedes confiar o no puedes hacer ciertas cosas, entonces eso es un problema”, agregó Lemonis.



Lemonis lleva siete temporadas sacando a flote empresas que estaban en caída libre. Foto: History Channel

La dinámica es intensa en El socio, pero no olvida las reglas de forjar unos picos dramáticos o de suspenso, entre lo que encuentra el protagonista y lo que van sufriendo quienes le piden ayuda. No es solo un manual de negocios –se arma, como todo reality, de altibajos y giros que mantienen al espectador atento–. Algo que también ha experimentado este experto fuera de las cámaras.



Marcus Lemonis se considera un capitalista nato que ama los negocios y se reconoce como un negociador que no hace de la ganancia el objetivo principal. El objetivo principal es la satisfacción del cliente, de los empleados y de su comunidad. Quiere dejar huella, y la televisión le ha ayudado a alcanzar ese objetivo; aunque no tiene miedo de dejar ver un su parte emocional, su otra realidad.



“Ahora estoy casado y, por lo tanto, mi esposa tiene gran control sobre las cosas que me permite hacer, con las que todos ustedes pueden identificarse. Todo el mundo puede relacionarse con eso. Así que solía andar con chequera y ahora ando con un cheque”, confiesa.



Con respecto al programa, explica que ahora los negocios son más complejos, agudos, más manipuladores y más inteligentes. Eso lo pone en guardia todo el tiempo. “La pandemia cambió la forma como pienso sobre otras personas y sobre mí mismo. Siento que soy más duro en ciertos casos, y soy más amable en otros. Y creo que eso es parte de la madurez que pasa en todos los negocios, ¿no? De cara al futuro, realmente he decidido que quería cambiar mi contribución a la sociedad”, insiste Lemonis, que tras finalizar esta temporada planea una pausa y crear otros contenidos televisivos.



“No hay mayor negocio que el negocio de tu vida y el negocio dentro de tu casa. Así que tomé la decisión de trabajar en el negocio más importante de todos, que son las familias y sus hogares... Este año lanzaré en Estados Unidos un nuevo programa, llamado The Renovator, en el que transformaré hogares, a quienes viven en ellos y sus finanzas. Durante la pandemia todos pasamos mucho tiempo juntos y aprendimos qué funcionó y qué no funcionó... Trabajar en ese principio, que al final repercute en decisiones y negocios”, finaliza el negociante de Beirut, adoptado por familia estadounidense

Andrés Hoyos Vargas

