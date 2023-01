La vida de los Franco, la familia de 'Padres e hijos', estuvo al aire en Colombia durante 16 años, de 1993 al 2009. Fueron más de 3.700 capítulos en que se iniciaron muchas de las grandes figuras de hoy, como Lina Tejeiro, Juan Pablo Obregón, Manolo Cardona, Diego Cadavid, Lincoln Palomeque, Angelly Moncayo, Sebastián Martínez, Andrea y Sandra Guzmán, Karoll Márquez, Gregorio Pernía y Orlando Lamboglia, entre muchos otros.

Fue dirigido por el fallecido hombre de medios Roberto Reyes. Héctor Forero, también libretista, le dijo a EL TIEMPO tras la muerte de Reyes: “Yo creo que lo que más le admiré fue su capacidad de descubrir talentos, esa intuición para saber quién funcionaba, algo que se ha perdido”, dice. “Y también fue uno de los últimos directores que pudo ser cabeza total dentro del set. Y cuando tuvo que tomar decisiones fuertes, lo hizo”, agrega.



Además, en las grabaciones exigía disciplina, respeto y que los actores llegaran con la letra aprendida. Esto último, y muchos años después de haber terminado 'Padres e hijos', no se les olvida a varios de los formó. y que hoy son estrellas internacionales como Manolo Cardona y Diego Cadavid.



Ahora en México se está dando un fenómeno similar. La serie 'El Señor de los Cielos', inspirada en la vida del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, y cuya octava temporada es un éxito, es una escuela para sus actores más jóvenes, dijeron a EFE dos de ellos, Federico Gallardo y Leonardo Álvarez, de 25 y 28 años, respectivamente.

“Cada temporada para mí es un taller, ahora (la octava) fue taller de acción, de comprender qué fortuna es hacer un proyecto de tantos años (con cinco temporadas participando)”, compartió Álvarez, que llegó a la serie con 23 años y, aunque intercaló otros proyectos en medio de las temporadas, considera que es una fortuna trabajar varios años con un personaje, y más en una serie con tantos capítulos y escenas.



'El Señor de los Cielos', de Telemundo, se estrenó en 2013 y cuenta con más de 600 episodios. La gran cantidad de capítulos es habitual en las telenovelas latinoamericanas, pero esta es una de las que más capítulos tiene por el interés que ha causado en el público.



Para Gallardo, quien nació en España y llegó a México hace seis meses, el formato de serie larga, con muchos capítulos y un enorme reparto es muy diferente a como se trabaja en su país de origen.

Pero, precisamente por ello, apuntó que es una gran oportunidad para aprender. “Para mí ha sido un reto muy grande cambiar el acento, o adecuarme a cómo se graba aquí porque no tiene nada que ver con España. Ha sido un reto y un aprendizaje constante”, mencionó.



Además, sobre el hecho de que sea una serie sobre narcotráfico, consideró que no se puede hacer la vista a un lado pese a las críticas contra la "narcocultura" que hacen ciertos sectores en México, incluyendo el presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Tiene que hacerse (la serie) condenando la violencia y la situación que vive México, pero tratando de abrir la mente. Nosotros tenemos la obligación de contarlo de la manera más responsable posible", argumentó.



Ambos esperan seguir en la producción para continuar el aprendizaje, aunque también quieren participar y seguir desarrollando otros proyectos. “Ojalá poder seguir explorando este personaje y poder abrir otras propuestas que no tengan nada que ver”, dijo Gallardo.



Por su parte, Álvarez está poniendo mucho esfuerzo y energía en su proyecto musical, 'Arian y Leo', con el que está descubriendo su faceta de músico.



'El Señor de los Cielos' fue escrita por el venezolano Luis Zelkowicz y los capítulos de la octava temporada, una entrega con mucha acción, fueron dirigidos por Juan Carlos Valdivia, Conrado Martínez, Mauricio Meneses y Bernardo Mota.



EFE