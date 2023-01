Los actores de la producción mexicana El señor de los cielos rebatieron este jueves 12 de enero en la presentación de la serie las críticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acerca de la narcocultura, que dijeron que es una "realidad" del país.

El protagonista, Rafael Amaya, que encarna al narcotraficante Aurelio Casillas, expuso en declaraciones a EFE que el narcotráfico "es una realidad que estamos viviendo y que no podemos tapar con el dedo", pero que tratan de "suavizar" mediante la ficción.



"¿Por qué no le dice a los noticieros que no den estas noticias?", refutó. López Obrador denunció el pasado martes que se hagan series sobre el narcotráfico en su discurso al concluir la reunión trilateral con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

"Se volvió fama pública todo lo relacionado con las bandas, hay hasta series sobre la delincuencia organizada, y es como una apología de lo deseable", criticó el mandatario al ser preguntado por la reciente detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán más buscados por Estados Unidos.



López Obrador rechazó que estas producciones muestren cómo los narcotraficantes viven en "casas lujosísimas", conducen "carros último modelo" y demuestran su poder "levantando el teléfono y hablando a un jefe de policía, un jefe militar o al mismo presidente".

La serie, que fue estrenada en 2013 y cumplirá ahora su octava temporada, está inspirada en la vida de Amado Carrillo Fuentes, un narcotraficante mexicano que se ganó el sobrenombre de "El señor de los cielos" por la flota de aviones que empleaba para distribuir su droga.



A la alfombra roja de presentación, celebrada este jueves en el centro de Ciudad de México, acudieron algunas de las caras más conocidas que aparecen en el programa, como los mexicanos Rafael Amaya, Carmen Aub, África Zavala e Iván Arana, los cubanos Isabella Castillo y Rubén Cortada y la colombiana Yuri Vargas.

Un reflejo de la vida del narco

Otros de los protagonistas de la serie destacaron que la nueva temporada consigue reflejar de forma más fidedigna la vida de los narcotraficantes y aquellos que les rodean, sin exaltar su figura.



"Sin perder la esencia de la acción, la sensualidad de los personajes, vamos a tocar más la realidad de las familias que viven en medio de los narcos, su cotidianidad", dijo Carmen Aub. Isabella Castillo, por su parte, subrayó que lo "más bonito de la temporada es que no pone a los narcos como superhéroes, si no la vida cruda".



La octava temporada, que se estrenará el próximo 17 de enero, fue escrita por el venezolano Luis Zelcowicz y dirigida por un grupo de directores, entre los que se encuentra el mexicano Mauricio Meneses.



"No creo (que la serie sea narcocultura). Es una historia, hay amor, melodrama, y no habría que mezclar una cosa con la otra", sentenció Meneses.

EFE. CIUDAD DE MÉXICO