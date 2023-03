Prime Video ha solicitado permiso para rodar en la isla atlántica española de Fuerteventura, en Canarias, parte de la segunda temporada de la serie The Lord of the Rings: The Rings of Power (El señor de los anillos: los anillos del poder).

El presidente del gobierno insular, Sergio Lloret, confirmó la petición de la plataforma audiovisual, aunque el Ayuntamiento de Pájara no lo ha concedido aún debido a un retraso burocrático, según un comunicado.

La confirmación de las gestiones, que hasta ahora habían discurrido con total discreción, coincide con la publicación en redes sociales de fotos de turistas que sostienen que la serie se podría estar filmando en Tenerife, otra de las islas canarias, aunque las autoridades locales declinaron hacer ningún comentario.

El señor de los anillos: los anillos del poder se basa en el universo de historias nacidas de la imaginación del escritor británico J.R.R. Tolkien, autor de los tres libros de la saga El señor de los anillos. Aunque algunos de sus personajes son comunes (básicamente los elfos, con vidas milenarias en los relatos de Tolkien), esta nueva ficción discurre miles de años antes de la trilogía y de "El hobbit".

Acompañada de una gran polémica, la ambiciosa serie está trabajando arduamente para llamar la atención de los fanáticos. Aunque la producción fue impecable en su primera temporada tuvo muchas críticas por la dirección de su narrativa y sufrió varios ataques de racismo.

Galadriel (Morfydd Clark) reapareció como una guerrera en la serie. Foto: Prime Video

Prime Video decidió pagar 250 millones de dólares por los derechos de los apéndices que dejó Tolkien de sus obras, 250 millones por sus anotaciones, descripciones de mundos mágicos y conflictos que nunca convirtió en novelas, pero que son la fuente de la costosa producción. No son directamente de Tolkien, pero, como dicen sus creadores, “tienen su alma y su atmósfera en cada una de las escenas, planos, diálogos y estética”.



EFE