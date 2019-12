¿Se siente feo/a? ‘El señor de los anillos’ podría ser su oportunidad

En febrero del 2020, en Nueva Zelanda, se empezará a producir la nueva serie sobre los libros de ‘El señor de los anillos’, para la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Desde hace varias semanas, las agencias de artistas están buscando a los actores y actrices que participarán en el proyecto, ya sea como principales o como extras.



Y dentro de todos los perfiles que se necesitan hay uno que ha llamado la atención de todo el mundo, pues, básicamente, se describe a personas con un aspecto físico “interesante”.



“Estamos buscando una mezcla de personas de todas las edades, géneros y razas con caras y físicos interesantes”, aseguró la agencia Activation Actors en una publicación que hizo en Facebook.



A continuación, la compañía explicó de qué se trata eso de “caras y físicos interesantes”.



“Necesitamos personas con piel terrosa, desgastado, que le falten algunos dientes y con narices grandes y llamativas (…) Que tengan vientres pronunciados, brazos gruesos y piernas robustas”.

En charla con The Wall Street Journal, Sarah Valentine, directora de BGT Actors Models and Talent, otra de las agencias que proveerá de artistas a la producción, explicó que quienes tengan problemas en la piel tendrán ventaja.



“Sumará puntos si usted parece un bolso de cuero o tiene un millón de arrugas”, manifestó.



Según el diario New York Post, esta busqueda particular podría deberse a “una apuesta por ahorrarse costos de maquillaje”.



“Estas personas interpretarían a los orcos o los trolls que habitan la Tierra Media en el universo de J.R.R Tolkien (el autor de los libros)”, señaló el medio estadounidense.



Otros de los perfiles que se están buscando son personas muy barbadas, con pelo rojo natural y muchas pecas, y con rostros andróginos.



‘El señor de los anillos’ es una novela que está dividida en tres partes: ‘La Comunidad del Anillo’, ‘Las dos torres’ y ‘El retorno del Rey’. Su autor la escribió entre 1937 y 1949, y se publicó a mediados de la década del 50.



El director, guionista y productor de cine neozelandés, Peter Jackson, llevó el libro al cine a principios de los 2000. Sus películas fueron protagonizadas por Elijah Wood, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Liv Tyler y Cate Blanchett, entre otros.



Tendencias EL TIEMPO