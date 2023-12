Netflix: 'el samurái de ojos azules',  la serie más sangrienta del año 

A Mizu lo llaman demonio, le han pegado cientos de veces y se han burlado de sus ojos. Ahora su espada ha dejado un largo rastro de sangre que a veces parece una firma de muerte en la nieve, y está claro que no quiere parar.

Eso cuenta la mejor serie animada de samuráis de 2023, que no es japonesa, pero que fácilmente aplaudiría desde el cielo el director Akira Kurosawa y emocionaría (¿emociona?) como a un niño a Quentin Tarantino.

Se llama Samurái de ojos azules y ha sido un fenómeno en redes, a pesar de que se estrenó en Netflix sin hacer mucho ruido. La historia es el recorrido de un guerrero ‘impuro’, fruto de una relación de una japonesa y un extranjero, que crece en un Japón feudal que ha cerrado sus fronteras al mundo y aborrece a quienes no son de su raza.

Mizu en estos tiempos sería considerado, por sus características étnicas, el mejor candidato a una estrella de cine o para una banda de pop juvenil en Japón; pero creció en un momento de guerreros intolerantes y en un agitado ambiente político y tiene que abrirse paso solo, escondiendo el azul de su rastro occidental con unas inesperadas gafas oscuras, mientras está obsesionado por encontrar a un enemigo. Aunque guarda otro secreto más impactante para su época.

Mizu tiene la fuerza y la determinación para llevar a cabo una venganza. Foto: Netflix

Desde su inicio la serie deja claro que tiene la ambición de dejar huella. Tiene una estética hermosa que escapa del ánime que puede esperar el ojo de quien ya ha visto este tipo de aventuras. Es colorida, y cada escena es como un cuadro con trazos finos y un afán por mostrar detalles como el vestuario, usa técnicas de animación en 2D y en 3D y ama secuencias muy complejas con los paisajes. La comida tiene un gran protagonismo y la nieve cae delicada, dando un toque muy especial al viaje y la tensión que genera cada paso de Mizu en pos de su objetivo.



Tampoco se mide a la hora de representar la violencia. Aquí se cortan dedos, cabezas, se dispara con armas europeas ilegales y los combates tienen un ritmo específico que deja ver con mayor claridad la furiosa batalla por sobrevivir.

Mizu es el centro de la trama, pero no se roba el show. Hay un cocinero sin manos que busca ser una especie de aprendiz del samurái; una princesa que está atrapada entre buscar un amor que favorezca el poderío de su linaje o una relación prohibida con un guerrero que no es parte de su casta. Sumados a un antagonista sádico, un viejo enemigo del samurái de ojos azules y cuatro asesinos despiadados que emulan a los cuatro jinetes del Apocalipsis.

La princesa Akemi representa un grito de libertad y empoderamiento. Foto: Netflix

Mizu es un ronin, un guerrero solitario que no acoge a un dojo o una comunidad o un tipo de arte marcial. Vive al día y con su propio código de honor.

La serie de ocho capítulos es una producción entre Francia y Estados Unidos desarrollada por Michael Green y Amber Noizume, una pareja cuyos miembros no solo están casados, sino que han forjado una sólida relación con el cine (trabajaron en el guion de filmes como Logan y Blade Runner 2049), y la idea de esta serie tiene un vínculo más personal.



Mizu tiene un trayecto de venganza y de redención. Foto: Netflix

“Soy mitad japonesa, mitad blanca, y nuestra hija tiene 15 años, pero cuando era una bebé, de unos 4 meses, un día me di cuenta de que tenía estos grandes ojos azules brillantes y estaba tan emocionada de tener un bebé con ojos azules, pero pensé: ¿por qué me emociona tanto que mi hija tenga los ojos azules? ¿Cuál es el problema con eso? Y eso llevó a que nos interesáramos en el período Edo, a partir del Japón del siglo XVII, en el que era ilegal ser de otra raza, y empezamos a contar una historia que progresó lentamente durante los siguientes 15 años. Un día dijimos: ‘Ella es como un pequeño samurái de ojos azules’ y lo anoté, sabiendo que era un buen título”, recordó Amber Noizume.

Pensaron en hacer una película, en una serie de acción real, pero se dieron cuenta de que una serie animada para adultos les daba todo el espacio para contar una trama violenta y visualmente más arriesgada.



“Aunque tenemos un nivel visual muy poderoso, nos interesa que el público se deje llevar por los personajes, que los vean como seres humanos y no tanto que se queden en solo la animación”, recalca Michael Green.

Samurái de ojos azules ofrece un ritmo impactante y mucha acción. Foto: Netflix

No es fácil no dejarse hipnotizar por un trabajo artístico impresionante, pero sí es cierto que poco a poco el espectador consigue conectar con la naturaleza de esos personajes. Con la necesidad del tierno cocinero sin manos de sentirse útil, con el dolor de un hombre que ha perdido el honor y, sobre todo, con el misterio que rodea a la obsesión de venganza (¿o redención?) del samurái de gafas oscuras y espada asesina.



“Si te gustan Game of Thrones, Shakespeare enamorado, The Crown o The Witcher, hay algo de Samurái de ojos azules para ti”, insiste el director y guionista. Aunque puede pecar de ambicioso, en realidad resume lo que ofrece esta sorpresa de Netflix; junto a la influencia de Kill Bill y cine de culto de samuráis como 13 asesinos o Lady Snowblood, en la que una asesina es más efectiva cuando está desnuda.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1