Este próximo jueves, 27 de julio, llega a la pantalla grande ‘El rojo más puro’, un filme que relata la difícil historia de cientos de familias colombianas que tuvieron que afrontar distintas violencias por sus ideales políticos. Es la historia que vivió de cerca Yira Plaza O'Byrne: directora de la producción.



“Mi papá nunca me contó que habían matado a casi todos sus compañeros del partido, ni que él era uno de los pocos líderes que había sobrevivido”, menciona el tráiler oficial de la película.



Luis Plaza es su padre, un líder sindical quien se vio obligado a abandonar a su familia e irse del país por su integridad.



Yira empezó este proyecto en 2014, año en el cual su padre sufrió un atentado en Cartagena. “Recuerdo haber hablado con él al día siguiente y notarlo sereno, como si el atentado fuera una razón para seguir adelante”, explicó.



La producción es narrada en primera persona, tiene las voces y las posturas ideológicas, no solo de su padre, sino también de su madre y de ella misma. “Fui descubriendo que era importante ser parte de la película como hija que cuestiona”.



Este filme es una producción de la empresa Séptima Films con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y Señal Colombia. Será presentada en los cines de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira y Manizales, Cartagena, Arjona (Bolívar) y Villavicencio.



“Nos hemos acostumbrado a eso, a ver que maten a la gente, a las cabezas, a la inteligencia y ya, no pasa nada”, narró la madre de Yira en el tráiler.



El portal del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias menciona que ‘El rojo más puro’ retrata toda una época en la historia de Colombia, la vida de la clase obrera y de la lucha sindical. Además, señala que la película fue un acercamiento entre un padre ausente y su hija, quien inició la búsqueda para entender las razones de su ausencia.



“Luis Plaza, un líder sindical de 70 años, sobrevivió al exterminio de su partido político. Después del último atentado del que fue víctima en 2014, Yira, su hija y directora, convive con él y descubre un ser que lucha en solitario y que necesita a su familia. Tras preguntarse si ha valido la pena poner la vida en riesgo por las convicciones políticas, encuentra al hombre que hay detrás de las consignas”, menciona la sinopsis del filme.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

