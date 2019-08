Pese a la crítica, 'El rey león' llegó a los mil millones de dólares

Aunque la crítica especializada no le dio esperanzas a la nueva versión de El rey león, de Disney, el público -que en últimas tiene la última palabra al comprar la entrada al cine- juzgó otra cosa. Lo dicen los números de taquilla: el recaudo de esta película que llevó la historia contada en dibujos animados en 1994 a imágenes hiperrealistas por computador, ha llegado a los mil millones de dólares.

La crítica decía que no aportaba novedad, que era casi un calco de la cinta original, sin embargo la historia que conmovió en los años 90 volvió a llegar al corazón de los espectadores en el 2019 y le ha confirmado a Disney -otra vez-, que va por buen camino con sus remakes en formato de 'live-acction' de sus antiguas historias.



No hay que buscar mucho más atrás para reafirmarlo. Aladdin, hace poco, también pasó por lo mismo: una crítica escéptica y una taquilla que contradecía las predicciones. Tanto El rey león como Aladdin superaron la cifra de los mil millones. Pero no fueron las únicas de este estilo: La Bella y la Bestia y Alicia en el país de las maravillas, que también tuvieron una versión previa animada, lograron con actores reales superar esta cifra.

Por lo mismo, El rey león, completó su segunda semana liderando los números de entradas al cine en Estados Unidos. Durante su segundo fin de semana recaudó 76,6 millones de dólares, que sumados a lo obtenido en la semana anterior le dio un total de 351.9 millones de dólares solo en Estados Unidos (al aproximarse a su tercera semana, el consolidado mundial llegó a los mil millones).



Así, en su segunda semana la historia de Simba siguió liderando la cartelera estadounidense sin que le hiciera mella alguna el estreno de la nueva película de Quentin Tarantino -muy esperada por la crítica y el público- titulada Once Upon A Time in Hollywood, que en su primer fin de semana consiguió 41,4 millones de dólares.

De esta manera, El rey león -que cuenta con las voces de Donald Glover, como Simba, y Beyonce, en el papel de Nala- se convirtió en el mejor estreno del mes de julio.



Como detalle adicional, en dos semanas, esta nueva versión de El rey león, superó el total bruto recaudado por la historia original que llegó a los 968,4 millones de dólares en el mundo. Se aclara que ajustado a la inflación, la primera versión aún gana, pero todo indica que la nueva continuará su buena recepción entre el público en su tercera semana.



Con estos antecedentes, Disney -próxima de estrenar Mulán, Cruella y La Sirenita- manifestó que seguirá trabajando en este tipo de versiones.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET