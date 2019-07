Así es la vida del mafioso más inepto de la televisión

Burlarse un poco del modelo de éxito de un formato televisivo está bien de vez en cuando. Y eso es lo que propuso la serie El rey del Valle, que ha conseguido reírse de un tema serio y, para algunos, sobrevalorado: las ficciones alrededor del narcotráfico.

Lejos de hacer apología del delito o ensalzar una actividad ilegal bajo el cobijo de la ficción, esta producción se enfoca en Luis Miguel del Valle, un mexicano millonario que no se pierde ninguna serie de mafiosos y decide emular a sus polémicos héroes.



La primera temporada se está emitiendo por el canal Sony (viernes, a las 11 p. m.), mientras el primer y el segundo ciclo están disponibles en la plataforma de Claro Video.

Sin embargo, no será fácil convivir con malvados o cumplir las peligrosas dinámicas de ese mundo, ya que el fracaso persigue a Del Valle en su rol de traficante de drogas. Ese es el detonante del humor, que juega en el terreno de los desencuentros y la caricatura.



Su director, Rodrigo Ugalde de Haene, le contó a EL TIEMPO la aventura de hacer chiste algo que no es nada divertido en la vida real y que rompe el esquema frente a las series similares que se ven en TV.



“Nos alejamos un poquito de esta forma de ver el fenómeno del narcotráfico a través del drama o la acción”, recalca.



“Como no estaba ligado a un hecho o personaje real (como pasa muchas veces en ese estilo de producción), llevamos la historia a un nuevo lugar, siendo más divertido y totalmente fresco”, agrega.



La química de los actores, liderados por Osvaldo Benavides, Paulina Gaitán, Daniel Tovar, Lorena Meritano y los colombianos Biassini Segura, Emilia Ceballos y Laura Perico, entre otros, fue esencial para dar el tono cercano y desprovisto de excesos.

“No sentimos que las bromas o situaciones se vieran prefabricadas o de mal gusto”, agregó el director de esta serie mexicana.

Esta producción se enfoca en Luis Miguel del Valle, un mexicano millonario que no se pierde ninguna serie de mafiosos y decide emular a sus polémicos héroes FACEBOOK

TWITTER

Como se trabaja a partir de la farsa y la sátira como elemento narrativo, la trama revela experiencias que ridiculizan el espectro de maldad del narcotráfico.



“Eso hace que no haya una apología del delito (...) Luis Miguel pasó de no hacer nada a trabajar bajo el riesgo y el fracaso como delincuente. Es una persona buena metida en la piel del peor mafioso del mundo”.

Dónde y cuándo

La primera temporada se está emitiendo por el canal Sony (miércoles, 8 p. m.). En Claro Video están disponibles las dos temporadas de la serie.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

​CULTURA - EL TIEMPO@AndresHoy1