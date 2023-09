Pedro se levantaba a las 5 de la mañana, agarraba su bicicleta y cuando aún la niebla se metía entre los árboles, acompañaba a su padre –Joaquín– en sus entrenos y el sueño de ser un campeón del ciclismo. Algo que comenzó como un juego y poco a poco se fue convirtiendo en una obsesión.

En esas mañanas frías de Boyacá y la vida en campo, entre los dos se configuró un vínculo poderoso, pero a la vez complicado. Esa es la esencia de El rey de la montaña, la película colombiana que se estrena este jueves en las salas de cine.



Aunque su nombre deja claro que es un homenaje a nuestro ciclismo y al sacrificio de quienes buscan un mejor futuro montados en ‘un caballito de acero’, en realidad la cinta va más allá de un retrato de superación deportiva. Pedalea más en las etapas del drama familiar en el que los premios de montaña son solo el contexto para hablar de un protagonista que está buscando su lugar en el mundo.



También es un tributo a la vida rural y al melodrama en sí, ya que refleja un vaivén de emociones que van de la tristeza, la emoción y el dolor. Sin embargo, no es una cinta de mucha tensión, sino un relato sencillo y por momentos conmovedor en el que el sueño que se le apagó a uno, podría ser la esperanza para el otro.

Joaquín quiere (como casi todo padre) que su hijo alcance el sueño que él no pudo, pero en ese afán lo presiona y le marca el camino que debe seguir.



Aunque el joven ya está en un equipo profesional y puede dar el siguiente paso para convertirse en una estrella del ciclismo, algo lo frena abruptamente. Esa es la excusa para que regrese a la finca en la que creció y se reencuentre con su pasado y con la ilusión desbocada de su padre por verlo en un Tour y sumando triunfos en el mundo. Todo un viaje para sanar heridas.

La película le rinde un homenaje al espíritu de sacrificio del ciclismo. Foto: CMO Producciones

“La idea era contar una historia a partir de unas vivencias personales y rendirle un homenaje al ciclismo, pero a una historia hay que encontrarle un fondo y a través de esa conexión familiar se llega más a un mensaje en el que se invita a nunca dejar de soñar”, recalca el director Camilo Vega, que ha trabajado en series como Pálpito o La revancha de Analía, que vivió una experiencia parecida a la del filme pero no con el ciclismo, sino con el vuelo de ultralivianos.



“Estamos transmitiendo unas emociones verdaderas, cada escena para mí como director tenía un fondo más emotivo de lo habitual”, revela el realizador de una trama en la que el punto de giro no son las carreras, sino las conversaciones y a veces las lágrimas de un padre y su hijo en el momento en que ambos están descubriendo por qué la vida los tiene en una situación particular.



“El por qué el padre tiene que lidiar con una situación difícil, si antes era el superhéroe; por qué es tan difícil para Pedro poder seguir adelante si antes no se reconcilia con su familia y con su existencia”, agrega Vega.

Variel Sánchez (izq.) logra un trabajo emotivo en su papel de Joaquín, el padre del protagonista. Foto: CMO Producciones

El universo rural es uno de los grandes escenarios, pero Vega dice que todo ese realismo visual del contexto se logró por el trabajo de los actores. “Todo arranca con eso, el caso del protagonista, Pedro, era un personaje para que nos llegaron muchísimos candidatos, pero nosotros estábamos con Clara María Ochoa (de CMO Producciones) empeñados en que queríamos un protagonista real, de carne y hueso, no un galán vestido de ciclista. Alguien que cuando lo vieran en la pantalla dijeran: ‘este tipo es ciclista o le ha tocado duro’ ”, eso hicimos con Sebastián Gaitán, Variel Sánchez (con un gran trabajo actoral en el papel de Joaquín), con Andrea Gómez (Esperanza, la madre del personaje principal de esta historia y el polo a tierra en los momentos más complejos de la trama) y todos los que rodean el universo en el que se mueve la familia Cuesta.



La producción rinde también un homenaje a la familia y sus batallas cotidianas. Foto: CMO Producciones

El rey de la montaña fue casi una contrarreloj, con un despegue muy rápido en el inicio. “Tras el primer día de rodaje y comenzó la pandemia y nos paró el proyecto alrededor de tres años y medio (...). Después de la pandemia tocamos puertas y retomamos el proyecto a principios de año y ahora ya estamos listos para el estreno. Yo creo que esta película representa muy bien la lucha que tiene una familia para lograr que su hijo cumpla unos objetivos, y esa lucha la tienen todos. El sacrificio que significa llegar a lo más alto del ciclismo”, finaliza. Claro que al terminar de verla uno no solo piensa en la carrera, sino en llamar al papá o abrazar a la familia.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndesHoy1