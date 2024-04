'El reino del planeta de los simios' será la película más larga de la saga

La próxima película de la saga de 'El planeta de los simios' será el reinicio de la historia. Se trata de la décima entrega de este relato que se vio por primera vez en los cines, en 1968, con la actuación de Charlton Heston.

Con estreno fechado para mayo, El reino del planeta de los simios, como se titula esta producción, será la más larga de toda la franquicia, una de las más exitosas de la pantalla grande: su duración es de 145 minutos, es decir, casi tres horas.

El filme original duraba 112 minutos y, desde entonces, los más largos han sido 'El amanecer del planeta de los simios', de 130 minutos, y 'La guerra del planeta de los simios', de 140.

El reino del planeta de los simios (Kingdom of the Planet of the Apes) es protagonizada por Owen Teague en el papel principal junto a Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville y Kevin Durand. Su estreno en Colombia será el 9 de mayo.

La sinopsis oficial de la película señala que transcurre "300 años después de los eventos de War for the Planet of the Apes (2017), en el que la tribu del fallecido César logra finalmente derrotar al ya extinto Alfa-Omega, han surgido muchos clanes de simios en el oasis al que César condujo a sus compañeros simios. Además, el virus logró infectar a todos los humanos supervivientes que antes eran inmunes al virus, e hizo que la humanidad retrocediera a un estado salvaje, volviendo a la edad primitiva o de piedra; asimismo, la naturaleza se apoderó de nuevo de todo lo que el ser humano alguna vez construyó. Un líder simio pervierte las enseñanzas de César esclavizando a otros clanes, y busca los últimos vestigios de una tecnología humana secreta".