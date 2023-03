Luego de la euforia que ha desatado el anuncio de la presentación de los integrantes de Rebelde en Colombia, Caracol Televisión "desempolvó" la novela mexicana que fue un éxito a principios del siglo XXI, para pasarla todas las tardes a las 6 p. m.

Ahora, tanto las viejas generaciones, a quienes se les removerá la nostalgia, como a las nuevas, que podrán saber dónde nació este fenómeno, podrán revivir las historia de aquellos seis jovencitos que fueron la sensación mundial desde 2004 que estuvo por primera vez al aire.



La historia de Mía, Miguel, Diego, Roberta, Lupita y Giovanni se desarrolla en una escuela privada llamada Elite School Way, que les da la oportunidad a jóvenes de escasos recursos de estudiar allí con una beca; esta unión de dos mundos, donde también están adolescentes adinerados, traerá diversas situaciones entre los protagonistas que se verán envueltos en relaciones amorosas, rivalidades, mentiras, celos y mucha música, dice la reseña del canal colombiano.



En el primer capítulo, los televidentes se familiarizaron con los personajes principales. "Mía logró conocer a Miguel, y de igual forma la joven interactuó con Roberta, sin embargo, en su saludo inicial ella derramó una bebida sobre su cabello y tuvo un gesto grosero con Celina, justamente esto marcó el inicio de una rivalidad que parecerá no tener fin y que las colocará en diversas situaciones muy incómodas y curiosas", anota el canal.



La agrupación ya anunció que hará una cuarta fecha el próximo 6 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, cerrando definitivamente su paso por Colombia.



Esta se suma a las demás fechas confirmadas los días 3, 4 y 5 de noviembre de este año, logrando acabar las entradas en su totalidad en menos de 24 horas, lo que supondría un récord de asistencia para este tipo de eventos. Se espera que llegue a cada una de las presentaciones algo más de 50 mil personas de todos los rincones del país.



Los seguidores de RBD bogotanos se mostraron un tanto decepcionados por la noticia, pues, según dicen en redes sociales, la capital también merecía recibir a una de las bandas que marcó la adolescencia de las audiencias de principios del siglo.