Lucille Ball fue una revolucionaria, tanto que una vez estuvo sentada en el banquillo de los sospechosos de ser parte del partido comunista, cuando en el Estados Unidos de 1953 se llegó a enjuiciar a muchos artistas por tener vínculos con ese partido.



"Lo único que tiene mi mujer es su cabello, dijo en su momento su esposo y pareja en la pequeña pantalla, Desi Arnaz cuando fue absuelta. Lucille Ball causaba revuelo y millones de dólares con su show I Love Lucy y logró romper muchos esquemas siendo la protagonista principal de una comedia en la que la vida de una ama de casa, era el centro de todos los acontecimientos.

Pero no era la típica esposa. En esa producción hizo referencia a problemas que vivían las mujeres, reivindicó el hecho de ser la estrella por encima del personaje femenino y hasta su show fue uno de los que probó con grabar sus episodios con público presente, usar varias cámaras y tener varios sets en el mismo espacio.



Además la protagonista era la productora y fue artífice Desilu Studios, que comandó con su esposo durante muchos años. Ahí se llevaron a grabar series míticas como Star Trek oLos intocables.



Todo esto, ofrece el panorama perfecto para entender como su imagen y legado ha tenido un nuevo escenario a través de una película, un documental y una serie en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Lucille Ball está de nuevo en boca de las nuevas generaciones con ejemplos como la poderosa Being the Ricardos, una película de Aaron Sorkin que, precisamente revela el momento más crítico cuando el imperio de la pareja Ball /Arnaz, estuvo a un paso de destruirse y explora además la vida en pareja y hasta las tensiones por el poder y la notoriedad que destilaba esta alianza romántica y creativa.



Con Nicole Kidman y Javier Bardem en los papeles principales, la cinta estuvo nominada a dos premios Óscar y consigue ofrecer matices más humanos y complejos de la pareja que parecía solo tener vida frente a las cámaras y por un show que era visto por más de 15 millones de personas en cada emisión.



A la fiebre por Lucy también se unió la comediante Amy Poehler, quien dirigió el documental Lucy and Desi, que sigue la ruta conocida de aprovechar una gran cantidad de material de archivo, audios y testimonios para revelar detalles de la relación de la pareja perfecta de la televisión, que se divorciaría tras 20 años de matrimonio.



"No tuve que recrear nada, fue durante muchos años la pareja más fotografiada del medio y vivieron vidas increíblemente públicas", comentó Poehler cuando presentó la producción en el Festival de Cine de Sundance.



La propuesta habla del ascenso, la caída y el amor incondicional de este par de famosos, pero a la vez rinde un homenaje a los avances que consiguió Ball al interior de una industria machista y que en principio no vio con buenos ojos su relación con un inmigrante cubano que a veces escapaba de la atención mediática con su banda tocando Babalú.

Un giro arriesgado

“Creo que es la personalidad de Lucy la que hace a todo el mundo amarla, su mente es un caos, es una persona que está luchando mucho por tener un día normal en la vida y no lo logra, eso se mantiene y de ahí surge la comedia”, reflexiona la actriz mexicana Natalia Téllez, quien junto y Daniel Tovar protagonizan 'Todo por Lucy', una historia inspirada en I Love Lucy, pero que le impone un sabor contemporáneo y latino a la narrativa.



Esa nueva mirada consigue escapar del envoltorio tradicional en el que se gestaban los episodios de la producción original: una esposa dedicada al hogar y con un marido encargado de proveer todo para el hogar, dando paso a una pareja joven que trata de lidiar con su nueva vida de convivencia y que afronta entre chiste y chiste, el difícil paso a una madurez afectiva de las nuevas generaciones.



"Siento que es muy generacional que las personas se estén tardando más tiempo en dar los pasos que tengan que ver con la estructura tradicional de familia, tener hijos, casarse y creo que Lucy le tiene miedo a tener un compromiso, pero no le tiene miedo al amor", explicó la progatonista mexicana.



En contraste, la producción original Lucy tenía claro la solidez de su amor, pero buscaba afanosamente espacios para expresarse como mujer, como amiga. Un objetivo que siguió buscando, cuando al divorciarse de Desi Arnaz, consiguió reinventarse con El show de Lucy, en el que interpretaba a una mujer sola que trataba de abrirse paso en el mundo y que quería dejar un gran legado, al igual que su protagonista en la vida real. Las nuevas y nostalgicas miradas a su vida dan cuenta de que cumplió esa misión.



Con información de EFE