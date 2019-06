Familia y diversidad en el regreso de ‘101 dálmatas’ a la TV

Los reencauches de Disney no solo se limitan al campo de la gran pantalla, como en el caso de ‘La bella durmiente’, ‘Mulán’ ‘Aladdin’ o ‘El rey León’.



Ahora también explota esta mina de la nostalgia en televisión. La serie animada ‘Calle Dálmatas 101’, cuya primera temporada ya se puede ver por Disney Channel, es un ejemplo.

El programa está inspirado en la serie original basada en la novela de 1956 de Dodie Smith y la película de 1961 ‘101 dálmatas’ y cuenta las aventuras de una familia canina de 101 dálmatas que viven bajo el mismo techo en Londres, pero ahora en el siglo XXI.



La jauría está bajo la tutela de dos hermanastros, Dolly y Dylan, sus padres Dalila y Doug y sus 97 hermanos y hermanas menores. En esta familia de tamaño descomunal, la trama gira en torno a que cada cual encuentre su lugar en ella, a la vez que explora las relaciones fraternales y las complicaciones de la vida cotidiana.

En entrevista*, la productora ejecutiva, Cara Speller, y el director, Miklos Weigert, se refieren a esta serie, dirigida a toda la familia.



¿Cómo describen ‘Calle Dálmatas 101’?



Cara Speller: Es la historia de una tierna y amistosa familia de dálmatas. Como se podrán imaginar, vivir en un hogar sin ningún humano será caótico… ¡y acabarán envueltos en toda clase de travesuras!



¿Qué hace a estos populares personajes perfectos para otro proyecto animado?



Cara Speller: Una de las razones por la cual todos la adorarán es el encanto de la historia original. La película se ganó un lugar muy especial en el corazón de los espectadores. Todos guardan algún recuerdo nostálgico de cuando la vieron en su infancia.



En Disney, a los seis meses de estar trabajando en la serie, hicimos una proyección del filme ‘101 Dálmatas’ para nuestro equipo. Queríamos que recordaran la película animada, y fue genial verla en la pantalla grande. Es una historia tan maravillosa; de inmediato te enamoras de los personajes, un crédito para los increíbles animadores que trabajaron en la película original.



No se la había explorado como serie de televisión en mucho tiempo, de manera que parecía la oportunidad perfecta para reinterpretar la película para una audiencia moderna, sin perder de vista la película original.



¿Cuánto de la clásica película animada ha inspirado a ‘Calle Dálmatas 101’?



Cara Speller: La película nos ha inspirado enormemente. No queríamos hacer una réplica de la película, pero tampoco queríamos ignorar el legado del que todos nos habíamos enamorado; queríamos contar esta historia de manera diferente.



Centramos nuestra atención en la película original, no solo en el estilo de animación sino también en su material gráfico y dibujos de concepto diseñados en ese entonces.



¿Qué pueden revelarnos acerca de dónde estará ambientada ‘Calle Dálmatas 101’?



Cara Speller: La familia canina vive en una calle en el barrio Camden Town, en Londres, y la historia está ambientada en el Londres contemporáneo: desde el Big Ben hasta el London Eye y los buses rojos que recorren las calles. Esto ancla la historia al mundo de hoy. Ambientar ‘Calle Dálmatas 101’ en Londres nos permite mostrar la ciudad de un modo que no solemos ver en las series infantiles.



¿Qué es lo que más los entusiasma acerca de ‘Calle Dálmatas 101’?



Miklos Weigert: Estoy emocionado de ver a esta familia en acción. Sus historias son muy cercanas a nosotros; nos suceden a todos con bastante regularidad, pero introdujimos un giro inesperado en ellas. A veces se debe a que presentamos la historia desde la perspectiva de un perro o tratamos un tema del que necesitamos hablar, siempre de forma divertida.



¿Qué pueden aprender los niños al verla?



Cara Speller: Es una serie tierna y acerca de la familia. La familia es un tema que abordamos repetidamente.



Miklos Weigert: Las historias también tratan sobre temas como la confianza y las responsabilidades.



Historias que tienen que ver con el sentimiento de pertenencia, de no encajar en un contexto determinado, de buscar algo que creemos que anhelamos, entre otros temas. Son historias con las que nos podemos identificar.

¿A qué audiencia está dirigida ‘Calle Dálmatas 101’?



Cara Speller: El rango de edades al que apunta es niños de entre 6 y 11 años, pero esperamos que sea un contenido para toda la familia. Queremos que los padres la disfruten con sus hijos.



Miklos Weigert: Los padres y los niños podrán disfrutarla juntos. Las historias se centrarán en los niños, Dylan y Dolly, los líderes de la manada. Al menos hasta que sus padres regresan a casa; cuando vuelven, ellos desempeñan un rol muy importante. Hay muchas historias con Doug y Dalila. Esperamos que madres y padres los adoren tanto como sus hijos.



¿Qué pueden contarnos acerca de esta familia?



Cara Speller: Es una familia moderna. Nuestros protagonistas son Dylan y Dolly, que son los dos hermanos mayores; en realidad, son hermanastros entre sí. Dalila es el nombre de la madre: es inglesa, y Dylan es su hijo. Doug es el nombre del padre: es estadounidense, y Dolly es su hija. La serie tiene un toque transatlántico porque tenemos cachorros estadounidense y cachorros británicos viviendo juntos.



¿Por qué decidieron incorporar a una familia de estas características?



Cara Speller: Creo que esa decisión surgió cuando decidimos situar la historia en Londres del siglo XXI. Es imposible vivir en Londres y no ser parte de una increíble comunidad diversa, así que queríamos reflejar eso, no solo en las locaciones y los humanos que vemos sino también en los cachorros. Dado que tenemos 101, parecía algo relativamente fácil de hacer. Creo que es muy importante para el contexto y el mensaje que queremos dar.



Miklos Weigert: No creo que el hecho de que sea este tipo de familia sea lo más importante de ella. Estos personajes enfrentan desafíos muy diferentes y conocen personajes muy distintos. Sus evoluciones son singulares e interesantes. Es una familia muy especial.



¿Con qué otras series animadas de Disney podríamos comparar ‘Calle Dálmatas 101’?



Cara Speller: Es bastante difícil establecer una comparación entre las series animadas de Disney porque son todas muy diferentes. ¡Solo esperamos que al público le guste tanto como a nosotros! Pero, definitivamente, hay un legado Disney detrás de este nuevo proyecto, que es algo de lo que estamos increíblemente orgullosos.

¿Qué descubrieron sobre la popular familia de dálmatas desde que comenzaron a trabajar en el proyecto?



Cara Speller: Creo que todos descubrimos lo difícil que es animar a 101 dálmatas. Fue mucho trabajo, pero ha sido genial. Pasan muchísimas cosas en cada episodio; eso es parte de la diversión.



Miklos Weigert: Hay divertidas sorpresitas, para que el público las encuentre, relacionadas con la película y el libro. Hay mucho para ver en ‘Calle Dálmatas 101’.



Finalmente ¿qué es lo que más los entusiasma del estreno de la primera temporada?



Miklos Weigert: Hemos estado trabajando en la temporada durante los últimos tres años, así que hemos pasado mucho tiempo con estos dálmatas y ha sido muy divertido. Y ahora es absolutamente emocionante que la serie dé su primer paso en el mundo exterior; no puedo esperar a escuchar qué piensa la gente de ‘Calle Dálmatas 101’. Estamos entusiasmados de ver sus reacciones.



REDACCIÓN DOMINGO*

* Entrevista cedida por Disney Channel Latinoamérica