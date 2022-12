Los televidentes tienen todo el poder de decidir qué ven y cómo. Eso sí, ser televidente es casi siempre ser incoherentes: se dice una cosa y se ve otra. En todo caso, tiene siempre la razón.

La televidente Martha García Cobos me escribe y comenta: “Que falta darle más visibilidad a los canales regionales”. Y en eso tiene toda la razón, hablo poco de la televisión regional, hablo cuando ganan un premio o algo así… La razón es que es difícil de verla en nuestros servicios de cable y que me mandan boletines aburridos de prensa y nunca los links o videos de los programas para verlos y así poder analizarlos.



Doña Martha sigue con que “el fútbol no me gusta, porque es inaceptable ver a los jugadores como una mercancía que se venden como esclavos en imitación del imperio romano cuando se negociaba a los gladiadores”.



Y analiza que aunque “Caracol golea a RCN”, cree que se ve mucho más DirecTV. Y comenta que ha preguntado a personas cercanas a su entorno y que son aficionados a este deporte, y que ellos dicen que RCN tiene el mejor narrador y el error de este canal es un señor Vélez, porque sus comentarios siempre están fuera de foco. Y que el narrador del otro canal trata de imitar a Fernández”.

Doña Martha manifiesta su “ignorancia absoluta” sobre “cómo se hace para medir el rating”. Si “se realiza igual que las encuestas que ¿quién la paga lleva la delantera?”. Y me solicita “si es posible, nos indique cómo se ejecuta lo del rating”.



Doña Martha, le cuento que el día martes 29 de noviembre nos indica que el “rating” fue 'La descarga', 8.8 puntos; 'Noticias Caracol', 7.9; 'Gol Caracol' (Mundial Qatar 2022), 7.6; 'Leandro Díaz' ,7.6, 'Entre sombras', 7.3; 'Café, con aroma de mujer', 6.2.



Eso significa que estos son los programas más vistos en Colombia. Eso se mide con unos aparatos que se instalan en televisores en las ciudades capitales del país. Se dice que son como 300 para una ciudad como Bogotá. Y que esa muestra es significativa estadísticamente.

Sus resultados muestran dos datos. El porcentaje de gente que ve un programa, por ejemplo, que 'Leandro Díaz' tenga 7.6 significa que por cada punto se imagina que 500 mil personas está ahí, eso indicaría que 3 millones 800 mil personas ven esta buena telenovela.



El otro dato es del total de televisores encendidos a una hora específica y cuántos están en un canal. Digamos que La descarga puede tener 8.8 puntos (4’,400,000 televidentes) y, tal vez, 40 por ciento del total de televidentes que están en la pantalla en ese momento.



Estadísticamente es un sistema riguroso. El asunto es que no mide bien a los medios regionales o locales, ya que solo mide las capitales. Y tampoco da cuenta de la gente que ve por internet. En todo caso, el rating es lo que alimenta y vende la tele.