En un país donde es casi imposible guardar un secreto, muy pocos saben dónde hay un hogar Kantar Ibope y en qué lugares están los People Meter, esos dispositivos que determinan qué se está viendo.



En total, hay 1.100 de los primeros y 2.500 de los segundos, “una muestra que representa aproximadamente 20 millones de personas y 7 millones de hogares”, según la entidad



Los hogares y los People Meter determinan el rating de la televisión y de lo que les gusta o no a los televidentes. Están distribuidos en 22 ciudades y municipios de seis regiones del país.



Estas regiones son Centro (Bogotá y Soacha), Oriente (Bucaramanga, Cúcuta, Floridablanca, Girón y Los Patios), Pacífico (Cali, Palmira y Yumbo), Café (Manizales, Armenia, Pereira y Dosquebradas), Antioquia (Medellín, Bello, Envigado e Itagüí) y Caribe (Barranquilla, Soledad, Santa Marta y Cartagena).



Y la empresa a cargo de esta labor, que lleva a quitar o mover programas, o a generar un movimiento distinto en la programación, celebra tres décadas en el país este año.

El rating en Colombia se ha medido de distintas maneras. Cuando la televisión era más pequeña, no teníamos canales por cable, la vida era más tranquila y las familias vivían mayoritariamente en casas, se hacían puerta a puerta o por teléfono.

Se hacían a través de preguntas de respuestas de sí o no, en su mayoría. Pensando en ganar, las programadoras les ponían a sus novelas nombres sencillos, de una sola palabra, especialmente, para que tuvieran mayor recordación.



Con los años llegó la tecnología y así lo cuenta Carolina Ibargüen, gerente de Kantar Ibope en Colombia: “En 1994 se empezó a medir a través los People Meters, que son instalados en los hogares seleccionados y arrojan información minuto a minuto de lo que ven los colombianos por televisión, presentando así los primeros informes de audiencias y convirtiéndose en referente de la industria”.



Y como hay más avances, “hoy, además de entregar las cifras del rating, medimos qué están viendo los colombianos, a qué horas consumen los contenidos, quién está consumiendo esos contenidos y si está conectado a plataformas vía streaming”.



Pero ¿qué información específica arroja el People Meter? Ibargüen cuenta que “este dispositivo se conecta a la televisión de cada hogar y, desde allí, comienza a ‘escuchar’ el audio del contenido que se está transmitiendo. Este audio, en forma de código, se envía a nuestro centro de grabación y se compara con otros audios que grabamos y almacenamos. Cuando hay coincidencia, es decir, la parte del audio que envía el dispositivo es idéntica a la que se está grabando, se atribuye el consumo”.



Y algo muy importante: “Kantar pretende medir personas, no pantallas. En este sentido, cuando se instala el People Meter, cada residente se identifica en un mando a distancia (como un control remoto) y cada vez que está viendo algún contenido, pulsa el botón correspondiente. Esto permite reportar información no solo para el hogar, sino también para el individuo”.

Con las tecnologías tan avanzadas, “el rating de hogares y personas se mide minuto a minuto. Esta información es fundamental para que los canales conozcan a sus televidentes, ajusten su programación y determinen el valor de cada espacio televisivo. Para agencias, centrales y anunciantes son fundamentales para definir las estrategias, asignar los presupuestos publicitarios, ejecutar planes de medios efectivos y evaluar los resultados de sus acciones. Es por esto que somos la moneda de cambio de la industria de la publicidad, ya que se transa con la información que entregamos”, sigue.



Ibargüen ratifica, además, que la región del país que más ve televisión es la Café (una tendencia que se mantiene). El año pasado tuvo un promedio de 3 horas con 05 minutos de consumo, seguida por la Centro, con 2 horas y 55 minutos.



Este año, además de medir la televisión abierta y cerrada, la pauta publicitaria online y el consumo de video en cualquier tipo de pantalla, “lanzarenos del Video Streaming Report. A través de un nuevo medidor, el Focal Meter, que se instalará en viviendas con acceso a internet, se identificará todo el consumo de internet, por individuo y por dispositivo”.



Otro lanzamiento es el Cross Media Performance, “una integración directa con YouTube que permite a los anunciantes rastrear y optimizar los resultados de las campañas realizadas en TV y la plataforma de video de Google. Permite saber cuántas personas y cuántas veces se ha visto una campaña determinada, el perfil de la audiencia y cuál es la participación de TV y plataformas digitales en la composición del alcance de una campaña publicitaria”.



Ibargüen agrega que las nuevas tecnologías han traído diferentes formas de consumir contenidos, “pero la televisión ha sido la pantalla que ha sabido adaptarse a todos los cambios, es allí donde convergen todas las opciones de contenidos como televisión online, plataformas VOD (Video on Demand), juegos online y otros aplicativos”.



La franja prime o estelar (7 a 10 p. m.) sigue siendo la más vista, “con un rating promedio de 25,65 puntos de audiencia. La late tiene 16,81, y la early, 15,24”.



Las eliminatorias al mundial, los concursos, las telenovelas, los noticieros y los realities son, en su orden, los programas favoritos y los que más marcan en las mediciones.

Existen más metodologías de medición en el mundo, de las cuales Kantar IBOPE Media tiene experiencia de más de 15 años obteniendo información de las cajas de cableoperadores, que se integra directamente a dispositivos como televisores, computadoras o teléfonos móviles y que amplían las posibilidades de medición de audiencia.



“Es importante resaltar que no son los dispositivos los que miran el contenido o anuncios, ¡son las personas!”, dice.



El número y el perfil de esos espectadores pueden variar drásticamente, con profundas implicaciones para los negocios.



“Nuestro panel es el punto de partida para la integración con conjuntos de datos enriquecidos con información de cableoperadores (RPD) para crear, calibrar y unificar conjuntos de datos de diferentes plataformas, para establecer el alcance y la frecuencia y proporcionar datos demográficos vitales para la toma de decisiones.A medida que las audiencias se fragmentan y la publicidad se vuelve cada vez más específica, nuestros paneles se pueden aumentar y mejorar mediante la integración de datos de streaming, televisores conectados e información de cableoperadores directamente”, concluye.