El rapero '50 Cent' cuenta cómo pasó de la música al éxito en la TV

En el 2003, todo el mundo en el ámbito musical hablaba de 50 Cent.

Él fue uno de los raperos que, literalmente, la rompió en ese año con el álbum 'Get Rich or Die Tryin’ y dos años después con 'The Massacre'. Su historia se parecía a la de muchos de sus colegas: una infancia difícil, problemas con las drogas y la sombra de una violencia cotidiana que solo se podía exorcizar a través de las rimas.



(Le puede interesar: Actriz de origen colombiano revela detalles de la serie ‘Doom Patrol’).

En muy poco tiempo, este artista configuró la imagen de una megaestrella con millones en sus bolsillos y un olfato no solo para hacer canciones, sino para otros negocios emparentados con el entretenimiento.



Tras una etapa de altas y bajas, el apodo de 50 Cent se fue difuminando para dar paso al nombre de Curtis Jackson. La época en la que todos lo ubicaban en las listas de los mejores de la década del 2000 es ahora un recuerdo para este neoyorquino de 45 años que no se quedó quieto y exploró, paso a paso, sus posibilidades en el cine y ahora en la televisión.

Coqueteó casi desde la explosión de su fama con este medio. Participó en películas, series de televisión y hasta documentales, pero en esta última etapa como artista se ha dedicado más a proyectar hacia adelante la serie 'Power' y su segunda parte, 'Power Book II: Ghost'.



La doble vida, el mundo del narcotráfico en las calles y la necesidad de un cambio y un plan de redención que no es tan fácil de alcanzar configuran el contexto de estas producciones, que ya se encuentran disponibles en la plataforma de StarzPlay, y que reafirman la transformación de un músico que quería mucho más.



(También puede consultar: Una joyita llamada 50 Cent).



Curtis Jackson habló con EL TIEMPO de ese giro en su carrera.

Curtis Jackson,también conocido como 50Cent. Foto: Matt Syles/Starz

Músico, actor y productor de una serie. ¿Cuál es el siguiente paso en su lista de deseos y objetivos?

Aún no sé qué más me traiga la vida y los próximos proyectos. Creo que nunca digo que no a nada. Siempre intento probar algo nuevo. Yo vivo muy agradecido con la vida porque me ha dado la oportunidad de hacer todo tipo de cosas, de innovar en mi carrera y dar un paso adelante, y puedo decir que he triunfado en varias cosas.

Será un tema de suerte tal vez, porque hay artistas que sacan una canción que se vuelve famosa y luego desaparecen y no sabemos nada de ellos. Yo he podido permanecer en el tiempo, por fortuna.



La música detonó todo…

La música me ha permitido abrir paso a mi carrera, a mis finanzas para otros proyectos y para darme a conocer.



Luego comencé a involucrarme más en los proyectos cinematográficos y me di cuenta de que era capaz de lograrlo y de que, además de ser un tema muy rentable, era bueno para esto. Al comienzo yo no estaba convencido de aceptar una serie como Power, pero me di cuenta de que podría sacarlo adelante y le dije a la productora: ‘Está bien, vamos a hacerlo y será un éxito’.



Y ahora que está metido en el cine y la televisión, ¿qué tanto cambió su idea de la misma?

Realmente cambió mi percepción. Yo veía una película y la veía solo desde el ángulo del espectador. Ahora me he involucrado más en la parte artística y como un negocio. Sabes cuánto cuesta una película antes de rodarla solo por los actores que estén involucrados en ella. Y todo esto transformó mi perspectiva en el mundo del entretenimiento.

Todo está tan bien planeado y planificado con meses de anticipación... Así que cuando me involucro en algún proyecto puedo saber con tiempo antes si realmente vale la pena o si no, si será lo suficientemente atractivo al público para recuperar la inversión. Realmente no me importa si el personaje es grande o pequeño, cuando una serie o una película tienen futuro, realmente quiero estar en ella.



¿Está ligada la trama de 'Power' y 'Power Book II: Ghost' con episodios de su vida?

Creería que en la parte de las relaciones de familia. La relación padre e hijo que se ve en 'Power' y en 'Ghost' se asemeja a mi historia de vida. En 'Power', por ejemplo, mostramos algo muy interesante, que es el poder de la educación. Cuando les das educación de calidad a tus hijos, tal vez esto pueda cambiar su destino, porque ellos crecen con una mentalidad y unos valores distintos.



Por otro lado, tengo una terrible relación con mi hijo mayor. Por muchas razones discutimos y peleamos. Esto creo se parece una poco a la relación de padre e hijo que se revela en las series. Muchas veces pides a Dios tenerlo todo para dárselo a tus hijos, pero te das cuenta de que no solo es algo material lo que necesitan, sino que hay muchos más temas detrás que debes cuidar. Debes enseñarles a ganarse las cosas, a apreciar lo que tienen, es toda una responsabilidad que crezcan con valores.



(Puede leer: Netflix anuncia miniserie de Ayrton Senna)



El universo de Power es una franquicia. Ya se habla de nuevas producciones, ¿cómo ha sido construir su propia serie y verla crecer?



Es muy emocionante, además porque tenemos demasiado talento en el show, por ejemplo, Mary J. Blige o Method Man, que hacen parte de Ghost en esta nueva temporada. Estoy emocionado de ver la aceptación de la gente con la serie. Creo que a las personas les llama la atención que siempre hay algo nuevo y siempre hay un personaje diferente que se une a la historia.



¿Cuál es el gran reto de estar metido en todo esto?

Yo no lo veo como un gran reto, sino como una forma de ajustarme a las necesidades y lo que había dentro de la producción. Siempre hay retos cuando comienzas un proyecto nuevo, pero con la experiencia que vas formando, cada vez en menos difícil. Yo he trabajado en más de 20 películas.

No fracasas cuando haces lo que amas FACEBOOK

TWITTER

Siempre esto trae situaciones que librar, y por eso solo aceptaba participar por año en una o dos producciones para luego dedicarle tiempo a la música o a otros proyectos. Tal vez un reto es tener el tiempo.



Usted habló de los hijos, la educación y el poder de cambio, pero ¿qué le aconsejaría a esos niños o nuevas generaciones?

Hay algo que pienso siempre y se lo aconsejo a los más jóvenes, y es que tienes que disfrutar el proceso y entender el momento de la vida por el que estás pasando. No todo se logra rápido y fácil, sino que hay un camino que debes tomar y aprender. Esto es lo que te trae los aprendizajes, no el resultado final. Nunca piensas que lo que has ganado es todo lo que querías y ya. Sino que piensas qué cambios ha traído a tu vida haber logrado aquello.



Pasó de ser un ídolo musical a ser el artífice de una serie. ¿A qué se debe el éxito de su carrera?

El éxito de mi primer álbum, Get Rich or Die Tryin’, se dio por todo el empeño y esfuerzo que le puse para sacarlo adelante. Y, pues bueno, la música realmente es mi pasión, es lo que amo hacer. Pocas veces fracasas cuando haces lo que más amas y para lo que eres bueno. Con Power fue, como dije, un proceso. Al comienzo no era tan exitoso, pero cada vez nos exigíamos más, le trabajábamos más, innovábamos.

El equipo, la compañía alrededor del show comenzó a invertirle tiempo, dinero, buenas ideas, muy buenas ideas, como las mías (bromea). Todo el éxito es fruto de un gran esfuerzo y de la idea de demostrarme que soy capaz de hacer cualquier cosa.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1