Sobre un fondo que emula un bosque en el que un haz de luz proveniente del cielo ilumina ano árboles, el actor Ryan Reynolds deja ver su emoción al hablar de El proyecto Adam, su más reciente película con Netflix, luego de impresionante éxito de Alerta roja, junto con Dwayne Johnson y Gal Gadot.

En su nueva apuesta de ciencia ficción y acción, se nota muy comprometido.

Esta estrella canadiense, con gran trayectoria y una fama indiscutible por películas como 'Deadpool' y 'Free Guy' y tropiezos como 'Linterna Verde', conoce muy bien los códigos actuales del entretenimiento y ha sabido amoldarse al tono jocoso que le han exigido sus personajes más conocidos en la gran pantalla.



El proyecto Adam no escapa de ese esquema, pero propone una capa emocional y familiar muy interesante. La película, que acaba de estrenarse en la plataforma de streaming, se enfoca en Adam Reed (Reynolds), un viajero del tiempo del año 2050 que tras una misión termina aterrizando en el año 2022 y se reencuentra consigo mismo, a la edad de 12 años y eso detona una aventura con toques de acción.



El proyecto Adam tiene una producción visual impactante. Foto: Netflix

“Lo de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo son los elementos del escapismo y el espíritu de película para disfrutar con palomitas de maíz y a la vez el sistema de entrega para algo más profundo”, agrega Reynolds en una charla con EL TIEMPO, vía Zoom. La imagen del bosque detrás del actor recuerda de alguna manera a E.T., el extraterrestre, algo que no es simplemente una correlación al azar.



“Me gustan las películas que tienen ese elemento y que juguetean con algo más de sentimientos –como en los ochenta– como, claro, los filmes de E.T. o Regreso al futuro, que fueron capaces de escalar lo espectacular, y también me encantan las que puede desarrollar un algo más personal y estas películas tienen mucho de eso”, reconoce el protagonista.

La aventura de Adam se mueve entre unos tonos azules profundos y la estética espectacular de un futuro nada decadente, pero, igual, consigue desarrollar la empatía y tensión de un personaje y dos generaciones, marcando una narrativa que puede llegar al corazón de los padres o el público adulto.



“Yo creo que el mensaje de la película está conectada con cosas como la relación del protagonista con su madre y cómo él trata de entender el duelo que ella vive y cómo toma también el lugar de un padre”, explica Walker Scobell, que es el pequeño Adam en la producción y, como dato curioso, es un fanático incondicional de Deadpool.



“Le dimos a Walker muchas líneas improvisadas mientras filmábamos, pero nunca tuvimos que enseñarle cómo decir cosas al estilo de Ryan porque había estado estudiando el tono de Ryan desde hacía mucho tiempo”, recordó en una entrevista el director de la película, Shaun Levy, que contó también con Zoe Saldaña y Mark Ruffalo como parte del elenco.

La aparición de su par adulto del futuro parece dar espacio a una imagen paternal ausente, algo que no vivió Ryan Reynolds en su niñez, pero que sí está ligado e influenciado con la relación que tuvo con Jim Reynolds, su padre en la vida real y que falleció en el 2015.



Antes, el actor había reconocido que “habla de reconciliar los recuerdos que tienes de tus padres, sobre cómo te educaron y lo que hicieron bien o mal, con la verdad, y la verdad suele ser un poco diferente de las historias que nos contamos a nosotros mismos”.



Un viaje muy cercano

“Realmente, el viaje que tuve que hacer para crear a este personaje no fue tan complejo, ya que tiene elementos de la relación que tuve con mi padre y también hay algo de mi relación con mi madre, así que no tuve que ahondar en algo muy profundo, sino que conecté con lo que he descrito y me metí en el personaje”, reconoce Ryan Reynolds, a quien también se lo ve muy cómodo peleando, disparando y divirtiéndose en la mayor parte del metraje de la historia.



Un visitante del futuro impactará la vida de un niño que pasa por un momento complejo. Foto: Netflix

“Siento que sería muy difícil encajar todo lo que ofrece El proyecto Adam en una sola palabra o un género (...). Tiene mucha acción y hasta te haría llorar un poco”, agrega Scobell, antes de lanzar una mirada a su compañero adulto para que le ayude a definir un poco lo que tiene la película.

“Puedes decir que es comedia; en realidad puedo definirla como una película de aventuras que tiene de manera intencional un tono nostálgico”, recalca Ryan Reynolds.



Él agrega un sentido del humor muy específico del entretenimiento de otras décadas, trazado con la tensión y el toque contemporáneo que le imprime Shaun Levy, quien dirigió Free Guy y algunos episodios de la serie Stranger Things, que también hace parte de la fuente de inspiración del impactante viaje de Adam al pasado, que no teme llevar al espectador de la risa incontenible a la lágrima tierna.



Bien resume la naturaleza de esta historia el crítico Adam Magidson, al decir que “es una propuesta que enorgullecería al propio Steven Spielberg”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

