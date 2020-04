El actor de 'Star Trek' que ahora se dedica a cazar misterios

El 8 de septiembre de 1966se emitió el primer episodio de la serie Star Trek, en la que el capitán James T. Kirk (interpretado por William Shatner) se aventuraba junto a su tripulación a viajar por el espacio, conocer nuevos mundos y razas, para tratar de descubrir los misterios del universo.

Ahora, 54 años después, Shatner, convertido ya en un ícono para los amantes de la ciencia ficción del cine y la TV, decidió hacer un nuevo viaje, pero con los pies en la tierra y asumiendo el asombro y la mente abierta a misterios y experiencias muchas veces fuera de lo común.

El actor y productor es la estrella en Inexplicable con William Shatner Foto: History Channel

Solo, sin su nave y sin su entrañable amigo de orejas puntigudas –el señor Spock– de la ficción, el actor asume el reto en el programa Inexplicable con William Shatner, que se estrena el 5 de abril a, a las 9 p. m. por el canal History.

Se trata de un recorrido por misterios del mundo, en una amalgama de recreación dramática, un poco de ciencia y muchas preguntas.

El propio Shatner le contó a EL TIEMPO acerca de esta experiencia.



Su rol más icónico es el del capitán Kirk explorando lo desconocido. Y ahora hace lo mismo, es interesante esa coincidencia...

No lo sé... Estoy bromeando (risas). Es la misma curiosidad sobre todo de todos nosotros. Vivimos en un misterio, no sabemos por qué estamos acá, a dónde vamos.

Tampoco sabemos por qué el universo se está expandiendo o por qué un hombre que salió de un coma es capaz de tocar un concierto de piano sin haber nunca interpretado ese instrumento. Nuestra serie trata sobre lo que no parece tener una respuesta, aunque en algunos casos logramos acercarnos a ella.



Siguiendo con la famosa ‘Star Trek’ y en concordancia con su nuevo programa, ¿qué cree que le encantaría investigar al capitán Kirk en el universo?

Hay tanto para explorar... El universo es algo desconocido. Creo que lo que le interesaría a Kirk sería saber qué es la materia oscura y la energía oscura, que aparentemente compone un 95 por ciento lo que existe y aún no sabemos ni siquiera lo que eso significa.



¿Qué se siente ser uno de los personajes más memorables de una serie de ciencia ficción?

Se siente bien. El capitán Kirk me dio la oportunidad, por ejemplo, de hablar contigo, de mostrar mi carrera y mis proyectos y estoy muy agradecido por ello.

Además, te cuento, Latinoamérica está llena eventos misteriosos e inexplicables en construcciones y personas.



Sabemos algunos de ellos, pero no todos. Esos son los temas que tratamos en Inexplicable con William Shatner y esas son las preguntas de las que me encanta hablar para conocer cuánto saben sobre sus ancestros y los misterios alrededor de ellos.

¿Cuándo comenzó tu interés por la ciencia ficción, la historia y los mitos?

Cuando tenía 12 o 13 años, estando recostado y mirando el cielo, viendo realmente las estrellas por primera vez, con toda su complejidad. Y en esa observación de tanta gloria me pregunté cómo todo esto fue posible.



Hay muchas series sobre misterios. ¿Cuál es la diferencia de su proyecto con History?

La diferencia es el ‘¡Ah!’ y la sorpresa que tenemos sobre tantos misterios. Hablando por mí, camino constantemente asombrado por el mundo en que vivimos y el que está justo al borde de nuestra percepción. Estoy en modo ‘¡Ah!’ todo el tiempo y asombrado de las cosas que no sé (...) Ese es el sentimiento que, en realidad, impregna a nuestra serie.



Con todos los logros y lo que ha aprendido en su carrera, ¿qué lo hace continuar trabajado en esta industria y este tipo de series?

Creo que estoy en lo más alto de mi experiencia como actor en este momento. Sigo encontrando cosas nuevas y descubriendo aspectos sobre mí mismo, así como muchas técnicas.



¿Que temas desarrolla el programa?

Hay varios episodios sobre magia, sobre detractores, sobre gente que cree que puede predecir el futuro. Y ha habido suficientes ejemplos de personas que hablan del futuro.

Recientemente leí un libro sobre indígenas curanderos que tenían gran poder y podían predecir como iba a ser el día siguiente. Uno lo describió y ocurrió exactamente de esa manera. Claro, no podemos ver la respuesta, pero podemos dramatizarlas y mostrarles cuan extraño e interesante es ese y otros temas.



¿En qué cree señor Shatner?

Primero, no puedo concebir que un humano razonable pueda decir: ‘No creo en nada’, yo siento que deberían de creer en el misterio, la grandeza y la majestuosidad de la naturaleza, especialmente en esto: la grandeza y la majestuosidad de la naturaleza.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1