El programa latino con más temporadas de HBO no es una serie

No es una falsa modestia cuando el mexicano Chumel Torres reconoce que lleva cinco años entregado de cuerpo y alma junto a su equipo al programa Chumel con Chumel Torres, en el que se encarga de desmenuzar algunas de las situaciones y conflictos que se viven cada día en el continente.



Lo suyo viene cargado de una base muy sólida, ironía y un toque adicional de seriedad para poner en evidencia análisis político y socioeconómico junto a otros fenómenos sociales de los que se está hablando o se hablará.

Ahora, José Manuel Torres Morales (su nombre de pila) está tratando de asimilar el hecho de que su espacio de opinión es en este momento el programa con más temporadas en la grilla de programación de los espacios latinos de HBO. A sus 37 años, reconoce que es una sorpresa y, a la vez, un reto para un programa que trata de crear opinión pública y que no hace parte del esquema narrativo de una serie o una ficción.



Hace dos años en una conversación con EL TIEMPO, Chumel Torres recalcaba emocionado que lo mejor de esa experiencia era crear un espacio capaz de enfrentarse al poder, criticar y al mismo tiempo entretener alrededor de hechos muy complejos y serios; pero ahora en una nueva charla telefónica, habló de la evolución de esa idea, del poder adquirido gracias a la confianza y de una ‘vejez’ en pantalla que hay que mantener.



¿Precisamente, qué significa ser el programa más antiguo de los contenidos latinos de HBO?

Cuando nos dijeron que éramos el programa con más temporadas, sobre todo en estos tiempos donde hay muchísimo contenido y la gente decide qué ver, y que decida quedarse con nosotros ya cinco años, es algo por lo que estamos agradecidos y sí, ha sido un proyecto al que le hemos entregado sangre, sudor y lágrimas.



Usted dijo una vez que entró a la inversa, quiero decir, fue youtuber y pasó a lo que conocemos como la televisión tradicional… Ahora lo ve mucha gente en pantalla…



Es raro, porque esa idea de cantidad de gente no ha sido como tan tangible (…) Vamos, si nos ven unas 750 mil personas en YouTube –que en realidad es el número de gente que los sigue en la página– no los ves y eso, en algún sentido, nos mantiene como equilibrados, como con los pies en la tierra, trabajando fuertemente y haciendo la labor en la calle, pero no tener eso tan tangible, no sé, le da cierta naturalidad al contenido. Es como que no te la crees, quiero decir.

Pero ya salió del estudio e hizo varios programas en otros terrenos, ¿cómo fue eso de ver gente real mientras grababa, riéndose con su repentismo y humor?

Nos fue muy bien. Estuvimos en Bogotá, Buenos Aires y la ciudad de Guadalajara, en México. En esta temporada vamos tener un poco más de eso. Realmente sí, fue muy divertido y fue un formato que funcionó y que le dio una cierta frescura al programa, ya que se trataba de un análisis hablando de un país, una ciudad, de su gente y de su situación (…) Fue algo muy bueno.



Tras cinco temporadas uno alcanza un poco de poder… ¿Cómo maneja eso?

Te pone a reflexionar qué es lo que haces con ese poder, eso es algo que he venido haciendo en los últimos años. Para mí, el poder se debe ejercer y no utilizar para tu propio beneficio, eso es algo incorrecto.



Cuando entiendes que hay gente que te ve y confía en ti, en lo que dices; de hecho, cuando te das cuenta que hay personas que deciden quedarse un viernes en casa, comprar una pizza para ver a este tarado (bromea), eso conlleva una responsabilidad de crear un show entretenido e interesante, que no usamos para levantar cierta agenda o exponer peticiones personales al ojo público, le estamos hablando a muchos hogares y eso hay que honrarlo siempre.



¿Qué lo ha sorprendido en todo este tiempo al aire?

Realmente, tener este formato es algo que soñamos muchos, pues habla de temas de nosotros que muchos canales no se atreven a hacer, pero que HBO está haciendo y que surja y le vaya bien, es la clave. De hecho, si mantenemos esa capacidad de asombro, siento que vamos seguir bien.



Cuando comenzaron, algunos pensaron que iba a ser un espacio muy mexicano, pero en realidad han conseguido romper fronteras y hasta barreras culturales…



Sí. Realmente hablamos de cosas que nos interesan a todos: si hay déficit en la educación, mal uso de los recursos, si hay agendas machistas o poca tolerancia con la gente LGBTI, no importa si eres mexicano, panameño o jamaiquino(…) hay que hablar de todo eso y cuando se hace, amigos de todas partes alzarán la mano y podrán decir: debemos encargarnos de esto.



En eso no somos muy diferentes pues queremos lo mismo para nuestros países, que las mujeres estén seguras, que la gente tenga todos sus derechos, que hablemos de la corrupción y la política, aunque tu vivas a miles de kilómetros de donde yo estoy. Es encontrar los puntos en común y no pisarnos los callos entre nosotros.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura EL TIEMPO

@CulturaET