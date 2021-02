El príncipe Harry dijo lo que lo alejó de la familia real

En una entrevista con James Corden para el programa estadounidense The Late Late Show, el príncipe Harry aseguró que a pesar de que The Crown no es del todo precisa, si refleja las presiones que vive la familia real,

Para él, se trata de un relato de ficción , pero que la prensa británica creó un ambiente difíci para familia, "La historia de The Crown está vagamente basado en la verdad. Por supuesto, no es estrictamente exacta, pero se acerca a esa idea de poner el deber y el servicio por encima de la familia y todo lo demás", explicó en el programa, haciendo referencia a las razones que lo hicieron alejarse de la vida dentro de la realeza.



"Hice lo que haría cualquier esposo o cualquier padre: necesitaba sacar a mi familia de allí", comentó en el programa de TV. Recalcando lo de la serie de Netflix,, confesó que la encantaría ver al actor Damian Lewis, interpretándolo en una nueva temporada de The Crown,

Pero en contraste, también recordó que, a pesar de haberse retirado de los protocolos de nobleza, nunca va alejarse de su familia. Asimismo, recordó cómo fue creciendo su amor por Meghan Markle.



“Todo se hizo al revés con nosotros. Así que pudimos pasar una enorme cantidad de tiempo solos nosotros dos ... Y eso fue genial", aseguró.



Además, contó que la reina y el príncipe Felipe ven regularmente a su hijo Archie por Zoom, agregó. Una noche normal para la pareja es bañar a Archie, leer un libro, después de lo cual Meghan podría cocinar, o pedir comida para llevar, antes de ver la televisión.



Diana de Gales (Emma Corrin) y el príncipe Carlos (Josh O' Connor) en la serie The Crown. Foto: Netflix

Sus comentarios se grabaron antes del anuncio de la semana pasada de que la pareja no regresaría como miembros de la realeza en activo, y su declaración de que "el servicio es universal", lo que enfureció a los críticos que sintieron que era una falta de respeto a la reina.



Pero Harry reconoció en esa entrevista que él y su familia siempre estarán dedicados al servicio social y al trabajo público.



