Nos contaron la estafa maestra del programa 'El precio de la Historia'

En junio del año pasado Rick Harrison, el dueño de la casa de empeños Gold & Silver Pawn Shop, le confesó a EL TIEMPO que a pesar de su experiencia lo han estafado varias veces.

El protagonista principal del programa El precio de la historia, que llevó a History Channel al éxito masivo y que lo sacó un poco de esa caparazón de documentales antiguos para eruditos del pasado (para bien y para mal), estaba en ese momento distante y preocupado. Aunque sonreía un poco antes de responder parecía nervioso, quizá el efecto de la pandemia lo tenía así.



Pero tras un reencuentro hace poco por el estreno de la temporada 22 del programa, que se está emitiendo en Colombia los jueves, a las 9:50 p. m., Harrison reapareció sonriente y relajado por un nuevo ciclo de su aventura de negociar con objetos extraños o antiguos que lo llevó al estatus de ser una estrella de televisión internacional.



“Yo compré un libro que estaba supuestamente firmado por Shoeless Joe Jackson, un famoso beisbolista de principios del 1900, y resultó ser falso”, recordó en entrevista vía Zoom en el que participó este diario.



“Me costó como 20.000 dólares o algo así. Pero de cierta forma es así como funciona el negocio, el que no arriesga no gana. Hay un riesgo cada vez que se compra algo. Así que de vez en cuando nos quemamos”, comentó, en una referencia inconsciente a aquella confesión de la estafa que sufrió el año pasado.



Puede parecer repetitivo, pero lo cierto es que el programa mantiene una dinámica sencilla: alguien llega con algo que parece valioso y trata de vendérselo a Rick. Él lo analiza, lanza una oferta y el espectador espera el desenlace. Esa fórmula ha sido un éxito y el programa se ve ahora en 150 países.



“Hay cosas que para nosotros son normales; por ejemplo, tener un brazalete de 1.200 años de los vikingos que Chumlee (su asistente en la tienda y uno de los personajes más queridos de la serie) me pide que se lo venda. En realidad me pide que se lo regale”, bromea Harrison.



Aunque en este primer ciclo de la nueva temporada no se evidencia del todo el impacto de la pandemia para el negocio, lo cierto es que sí los afectó. Pawn Shop perdió a quienes van a empeñar o vender algo, pero sobre todo a los que viajaban para conocer a los protagonistas del show televisivo.

“Antes por esta época teníamos unas 3.000 personas por día en la tienda y en este momento no pasan de 600 o 700. Algunos días son mejores. No tenemos a los turistas. Literalmente 1 de cada 3 de las personas que vienen a la tienda son latinoamericanos; otro tercio son de Europa y eso lleva a que el negocio vaya muy lento”, explica.



Para el rodaje de algunos de los nuevos episodios tuvieron que trabajar con estrictos protocolos de seguridad y lidiar con un grueso y caro vidrio de seguridad que afectaba, por sus brillos, algunas de las escenas en cámara. “Algo que nos debería haber llevado cuatro meses nos llevó seis o siete. Había muchos días de 12 o 13 horas de trabajo seguido”, recalca Harrison.

Rick dice que por la pandemia el negocio va un poco lento, pero no se queja. Foto: Canal History

Él y su equipo son fieles a la televisión, es cierto que mueven productos por internet, pero no se han entregado tanto al mundo digital o a las redes sociales. Ni siquiera Chumlee, que es famoso por impregnar humor al programa.



“Hace un año que dejé las redes sociales. Empecé a usar Tik Tok al principio de la pandemia. Llegué a tener 2 millones de seguidores, pero lo eliminé. Traté muchas veces, pero no lo pude monetizar. Ahora, si hay algún Instagram Live o Facebook Live con fanáticos, uso las redes, así como para contar detalles de algún episodio. Pero no para mi vida social”, agrega Chumlee.

“Recuerdo cuando Rick nos dijo que tendríamos un programa de 12 episodios. Yo imaginaba que no iba a pasar de las tres temporadas. Ahora vamos en la 22 y es una locura pensar que si hacemos la siguiente vamos a llegar a 600 episodios”, reflexiona.

“Es cierto, estuvimos en todos lados. History transmite el programa en 38 idiomas y a mí me reconocen en India, Kuala Lumpur o Argentina”, recalca Harrison. Fue en Buenos Aires donde hace unos ocho años, cuando su visita colapsó a la ciudad y los persiguieron como si fueran estrellas de rock. No estaban pagando el precio de la historia, sino el de la fama.



