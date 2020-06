'Han querido estafarme', dice estrella de 'El precio de la historia' 

Rick Harrison está tranquilo. A pesar de que la confinación no ha permitido que abra su famosa casa de empeños, que se convirtió y se mantiene como uno de los realities más exitosos del canal de TV paga History, con el nombre de 'El precio de la historia', su dueño reconoce que mientras todos están en casa el día a día y las negociaciones se pueden ver en televisión y la audiencia se mantiene activa.

Precisamente se está emitiendo la temporada 21 de este programa (los jueves, a las 9 p. m.) con una dinámica sencilla en la que sus protagonistas interactúan con personas y objetos, en su mayoría, fuera de cualquier esquema de negociación de una prendería o casa de empeños.



Por ejemplo, en el episodio del próximo 25 de junio Rick se atreve a montarse en un tanque de la Segunda Guerra Mundial para ver si funciona y vale la pena quedarse con él; mientras su hijo Corey tiene que jugar al tire y afloje con unos soldados de plomo antiguos.



“Siempre recibimos cosas valiosas pero extrañas, tengo bodegas llenas de objetos insólitos e interesantes, pero lo realmente valioso y horrible (dice riéndose) es que trabajo con mi familia”, recalca el ahora dueño de todo el negocio, tras la muerte de su padre Richard Harrison (mejor conocido como el Viejo), que falleció a los 77 años en el 2018.



“Son más de diez años, mejor dicho, 11, del programa, y no podría decir en realidad cuánto ha evolucionado o cambiado la relación del público con 'El precio de la historia', pero sé que la gente se sigue conectando con nosotros porque en realidad se trata de un espacio con un mensaje de amistad y de un tono familiar”.



“Si pudiera decir cuál ha sido el truco para mantenernos en el negocio de la televisión y de los realities, diría que no hacemos un retrato de la locura o del drama para llamar la atención”, reconoce Harrison en una entrevista con EL TIEMPO.



Puede que para muchos la idea de ofrecer llevar un artículo con un valor histórico al negocio de un hombre que trata de comprarlo (si es auténtico) al menor precio haya cumplido su ciclo dentro de ese universo de formatos novedosos de la televisión, pero lo cierto es que la fórmula sigue funcionando, aunque Rick Harrison insista en que solo imaginaba un par de temporadas al aire cuando le ofrecieron mostrar su rutina laboral frente a las cámaras, un 19 de julio de 2009.

Rick junto a su hijo Corey (izquierda) y con ellos el famoso 'Chumlee'. Foto: Canal History

“Al principio me parecía embarazoso que la gente me reconociera o me pidiera un autógrafo, ahora es parte de mi vida”, dice.



“En realidad, lo que aún no puedo creer es que un hombre calvo como yo sea una celebridad, pero sucedió”, confiesa.



En Japón lo adoran, en Argentina lo persiguieron hace unos años, como si fuera un integrante de los Beatles, a pesar de que criticó al país por el socialismo y lo comparó con la heroína al “ir para atrás” en un video del 2019, cuando participaba en un encuentro del Partido Republicano de EE. UU. y que se hizo viral en febrero de este año.



“Es muy loco ser una celebridad; lo disfruto, pero a veces me encantaría poder quitarme eso”, confiesa.



El cierre momentáneo de su tienda le preocupa, ha vendido algunas cosas a través de su página web (gspawn.com), pero “no es lo mismo, ya que en mi negocio es importante la interacción y la valoración de los objetos en persona”.

Además, aseguró que el confinamiento no ha sido tan traumático para él y su familia porque pasa casi medio año en su rancho entre las montañas.



“Pero sí ha afectado el negocio como tal, me ha tocado despedir a muchos empleados de la tienda, ya que no hay turistas y el negocio no se mueve. Pero espero que todo esto termine pronto y pueda reactivarlo”, explicó.



Igual que con la serie, ya que en este momento 'El precio de la historia' tiene retrasada su agenda de producción de la próxima temporada.



“Mira, creo que hemos marcado la diferencia al plantear un programa exitoso que es capaz de enseñar un poco de historia y hacer reír a la gente”. Eso no ha evitado que muchos lo critiquen al decir que hay una narrativa creada alrededor de cada negociación que hace en los episodios de su programa y que muchas de las situaciones no son reales.



Harrison insiste en que eso no es cierto y hasta recuerda con humor algo que leyó acerca de él. “Fue en internet, y decía que yo era en realidad un actor y que el programa se hacía en un estudio (...). ¿De qué están hablando?”, agregó.Así se hacen negocios con Rick Harrison en la serie:

Con tantos años al aire y una cobertura de más de 150 países, en realidad su audiencia no solo aprende de objetos y su historia. Algunos copian sus técnicas de regateo, y otros que lo han visitado han tratado de ir más allá.



“Muchas veces han querido estafarme (...). Casi todos los días, pero mi trabajo es precisamente decirles que lo que traen no es real, que su historia no funciona o que lo que les dijo su abuelo acerca de ese objeto ‘antiguo’ o valioso que tienen en sus manos es mentira”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1