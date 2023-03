En una noticia que ha alegrado a todos sus seguidores, los comediantes Kenan Thompson y Kel Mitchell anunciaron hace poco que regresarían a la pantalla grande con una la secuela del triunfo cinematográfico de 1997 'Good Burger'.



Así lo revelaron los actores durante una simpática charla en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', en un momento que tuvo hasta redoble de tambores de suspenso.

"'Bienvenido a Good Burger, hogar de Good Burger: ¡SEGUNDA PARTE!" Mitchell gritó, mientras él y su camarada en condimentos saltaban del sofá nocturno entre gritos y huzzahs. Ansioso por disfrutar de la celebración, Jimmy Fallon salió de detrás de su escritorio para unirse a la vuelta de la victoria", como lo informó el periodista Jordan Hoffman, de 'Vanity Fair'.



(Lea además: 'La leyenda del dragón blanco': el filme póstumo de un famoso Power Ranger)



Y agregó: "'Es una bendición, es increíble', dijo Thompson, ahora el miembro del elenco de más larga duración en la historia de 'Saturday Night Live'. 'Vamos a filmarlo este verano'".

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de la película original de 'Good Burguer'. Foto: archivo particular

Durante la charla con Fallon, los actores también recordaron cómo se conocieron, cuando tenían 14 años, cuando trabajaron por primera vez en unas pequeñas escenas en el programa 'Nickelodeon All That'. Recordaron que allí personificaron a los personajes 'Mavis y Clavis'.



También recordaron anécdotas simpáticas de cuando grabaron 'Good Burguer' y cerraron con un momento emotivo.



(Le puede interesar: 'Los tres mosqueteros': el increíble regreso de un clásico al cine)



"Como señaló Fallon, Kenan y Kel aparecieron en una reunión de 'Good Burger hace algunos años en The Tonight Show, para deleite de los fans. ¿'Wrap de pollo picante' o 'RAP de pollo picante'? Ja ja ja", anota el cronista de la revista estadounidense.