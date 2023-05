Parecía una idea muy arriesgada crear una película de un nuevo Spider-Man y plantear un universo alternativo. Ya existía el adorado Tom Holland como el superhéroe de acción real, pero las posibilidades de expansión sobrepasaban la idea de solo enfocar las aventuras en un solo adolescente. Así nació Spider-Man: Into the Spider-Verse, en la que Peter Parker está muerto y un chico con raíces latinas, Mike Morales, asume el poder arácnido en un mundo paralelo creado bajo una estética impresionante de animación y con un tono divertido.

Pero tras su estreno, en el 2018, quedó claro que la sombra del fracaso no era un problema. Fue un absoluto éxito. El único peligro quedó en las garras de los villanos y en los retos de crecer que afronta Mike Morales.



Spider-Man: Into the Spider-Verse obtuvo más de 384 millones de dólares en taquilla. Se ganó el Óscar en la categoría de mejor película animada en el 2019 y dio paso a una nueva manera de aprovechar la fiebre por los superhéroes.



El panorama también dio paso a una segunda parte que, precisamente, llega este jueves a las salas de cine jugando las mismas cartas de multiversos, las realidades alternativas y los viajes entre el espacio y el tiempo, narrados con un ritmo más frenético y con un toque de ternura y humor. La nueva película se llama Spider-Man: A través del Spider-Verso y es algo más que un cambio en una de las palabras del título.



Spider-Man: A través del Spider-Verso Foto: Sony Pictures

Ahora Miles Morales está cerca de Gwen Stacy, vive en Brooklyn (Nueva York), pero es catapultado a una nueva realidad donde se encuentra con una sociedad araña o un grupo al que denominan ‘Spider-People’, que protege su multiverso.

Aunque comparte las habilidades y los poderes, el protagonista encara una nueva amenaza en la que la batalla será en igualdad de condiciones. Sumado a un villano, que en este caso es Jonathan Ohnn, también conocido como The Spot, un científico que usó materia oscura para crear portales a otros mundos y consigue crear y abrir escenarios interdimensionales; además, usa portales más pequeños para viajar largas distancias rápidamente y cometer crímenes.“Los mejores villanos de cualquier historia tienen problemas similares a los que tiene el personaje principal”, comentó Amy Pascal.



“The Spot es literalmente un personaje que está tratando de llenar unos vacíos a lo largo de la película. Su camino es similar al de Miles Morales, lo que hace que su historia sea tan resonante”, explica.

En un principio, el antagonista parece torpe y termina enfrentándose a una extraña condición en la que aparecen agujeros en su cuerpo, pero pronto se da cuenta de que puede usarlos para viajar a otras dimensiones y con ese potencial se vuelve cada vez más peligroso.

La estética de la cinta es más psicodélica. Foto: Sony Pictures

Tal vez lo más interesante a la hora de crear una nueva película haya sido superar el aspecto visual disruptivo y frenético visto en el primer filme. Con solo ver algunas secuencias de Spider-Man: A Través del Spider-Verso se vive una experiencia de colores intensos, psicodélicos y una edición más enloquecida para mostrar el viaje de Morales, que se acerca mucho a una experiencia inmersiva.

“Esta película es mucho más grande y tendrá toda la acción que todos están buscando. Pero espero que logremos es que las secuencias de acción salgan del desarrollo del personaje y que siempre estemos contando una buena historia, hemos sido bastante manipuladores al respecto. La escala es realmente enorme y entramos en muchas versiones diferentes del Spider-Verse y la ciudad de Nueva York”, recalca la productora, quien confió en la dirección de Joaquim dos Santos, Poderes Kemp y Justin K. Thompson.





Mientras viaja a velocidades inimaginables entre portales interdimensionales y trata de amoldarse a la idea de ser el nuevo o el desconocido, en el mundo al que le toca ir, Mike Morales enfrenta algunos de los cuestionamientos típicos de su naturaleza heroica. No solo lidia con la frase: ‘Tener un superpoder implica una gran responsabilidad”, sino que comparte la idea del sacrificio en su nueva aventura.

“Tendrás que escoger entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos” es una frase que sale de los labios de Peter Parker (el primer Spider-Man), que regresa para continuar con su labor de mentor para Morales.

La película quiere reflexionar sobre el desafío de crecer, valorar la amistad, el amor o la ambición. “Debes encontrar tu propio camino y seguir adelante a tu manera. Creo que eso es lo genial de Miles como personaje y es el alma que describe esta segunda película”, precisó Christopher Miller, quien escribió el guion con David Callahamy Phil Lord.

