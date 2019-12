Santos Dumont: el pionero de la aviación que tenía sabor latino

Ese fue precisamente el panorama de la miniserie Santos Dumont, producida por HBO y que estuvo un poco a la sombra de otras producciones, como Watchmen o Chernobyl, pero consiguió llamar la atención como una biografía respetuosa de los elementos tradicionales de ese género y por tener el objetivo de contar las aventuras de un personaje muy importante, pero realmente poco conocido.

La miniserie, que se encuentra disponible en la plataforma de HBO GO, hace una reconstrucción minuciosa de la época de fines del siglo XIX y comienzos del XX, siguiendo la trayectoria del aviador, desde su infancia en las plantaciones de café de su familia en el interior de Minas Gerais hasta los sofisticados salones y clubes de aviación de París.

“Muchos no conocen su historia profundamente. Aprendí algo nuevo sobre él cada día de preparación y filmación, y aún hoy lo hago. Incluso el que sea experto sobre el aviador puede sorprenderse sobre cosas de su vida.

La serie profundiza realmente sobre el rico universo de ese personaje y tal vez pueda despertar un mayor interés sobre sus hechos”, explicó João Pedro Zappa, el actor que interpretó a Dumont en su etapa adulta.



Zappa no solo se empapó de los conceptos aeronáuticos sino que perfiló a un personaje que tenía que ofrecer otros elementos para llamar la atención de una audiencia que quería algo más que una trama que no dejó a un lado elementos del docudrama en su narración.



“Más allá de los desafíos artísticos en la investigación y concepción de un personaje que ya habita en el imaginario de los brasileños, tuve la tarea concreta de aprender un nuevo idioma en solo cinco meses para interpretarlo, ya que la lengua más hablada en la miniserie es el francés, que no sabía”, recordó el protagonista.



“Pasaba largo rato mirando fotos de la época y las pocas imágenes de Dumont, para absorber al máximo las expresiones y la vida que se revelaban en ese registro visual”, finalizó Zappa.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1