‘El personaje de Analía nació desde la resiliencia’

Analía (Carolina Gómez) se prepara para consumar su venganza por la muerte de su madre.



Por eso, estudia, aprende y conoce a fondo la carrera de Guillermo León Mejía (Marlon Moreno), candidato a la presidencia y quien asesinó a su mamá. Y aunque cree tener todo bajo control, no será así por el camino, pues muchas verdades dolorosas saldrán a la luz.

Así es La venganza de Analía, la telenovela que el 15 de abril estrena Caracol a las 8:30 p. m.



Carolina Gómez se metió en este personaje que marca su regreso a la televisión colombiana. Pero no lo hizo desde el concepto del abuso contra la mujer, sino desde lo “íntimo. Desde el trauma como tal. Desde la resiliencia de un ser que tiene un solo propósito en la vida: ajusticiar”.



Gómez, quien inicialmente fue conocida como Señorita Colombia y virreina universal de la belleza, ha hecho carrera en el cine y la televisión, en producciones como La viuda de la mafia y El auténtico Rodrigo Leal, en el país, y en Lucifer, Ruta 35 y Sangre de mi tierra, en Estados Unidos, y habló sobre este regreso desde California, donde pasa estos días.



Qué fue lo mejor de volver a hacer una serie para la televisión colombiana?



No puedo negar que es muy cómodo volver a estar en la piel de una colombiana.



Conectarse desde esas pequeñeces culturales e idiosincráticas que he desarrollado como individuo a través de mi país, me permite llegar a un estado de relajación óptimo y eso hace una gran diferencia en el resultado final interpretativo para un actor.



En esta producción, además, está la política como fin sin importar nada. ¿Cuál es su posición frente a este tema?



Definitivamente, hoy necesitamos líderes nuevos y sangre nueva, acordes con nuestra actualidad. Creo que la experiencia es clave para la optimización de cualquier sistema.



Sin embargo, aplicar lo mismo de siempre en un mundo que va tan rápido y que, indiscutiblemente ha cambiado, sin revisar todo desde la base primordial (me atrevería hasta decir que desde las mismas constituciones que establecen los sistemas actuales), nos llevará a continuar por un camino en el que seguirá habiendo desigualdad, marginalidad, miedo e inconformidad política.



Usted que ha hecho producciones para el mercado estadounidense, ¿qué es lo que más ha aprendido?



El rigor, el orden y los presupuestos que se manejan en otros países (hablo del mercado general, no del independiente) genera unas condiciones laborales para el equipo que son realmente cómodas y eso me gusta.



En cuanto a contenido, siento que en Colombia vamos por un buen camino en cuanto a ‘destetarnos’ del todo de la estructura de la telenovela. Sin embargo, esa estructura se sigue sintiendo en la mayoría de las series que se desarrollan. Esto, sin querer decir que el melodrama sea malo o bueno... El melodrama es lo que es y tiene encanto.

Y hoy, además, hay otros públicos.



Sí y es a los que se quiere llegar: a las generaciones que se adaptaron a las plataformas digitales o nacieron consumiendo contenido de esta manera.



El público actual tiene una gama muchísimo más amplia de contenido de dónde escoger comparado a lo que existía hace 15 años Entonces, debemos contar otras historias, policiales, thrillers, basadas en novelas escritas, best sellers, comedias menos idiosincráticas, dramas que toquen a la población de cualquier país y en donde la cultura colombiana aporte sin que esto implique que quienes se identifiquen sean los colombianos.

Cultura EL TIEMPO

@CulturaET