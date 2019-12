‘El permiso’: un partido crucial por la igualdad

Una historia que se hizo viral llamó la atención del director iraní Soheil Beiraghi. De ahí se gestó El permiso, una película acerca de la capitana de la selección de fútbol sala iraní, quien tras alcanzar una meta importante en ese deporte encuentra un obstáculo muy fuerte a su deseo de competir.



Su selección ha llegado a la final de la Copa Asiática de Naciones; sin embargo, cuando trata de viajar descubre que su marido le ha prohibido abandonar el país. Eso lleva a una reacción inesperada que a su vez incita una reflexión acerca de los derechos de las mujeres en Irán.

La actriz Baran Kosari refleja de manera acertada el empoderamiento, la rabia y la terquedad para hacerse valer en la cancha y en la sociedad, una batalla que le interesa mucho a Soheil Beiraghi, quien habló con EL TIEMPO de esta producción que acaba de estrenarse en las salas de cine del país.

Realmente no sabía que las mujeres podían jugar fútbol sala en Irán. Es un mundo muy interesante para nosotros. ¿Qué lo llevó a hacer la película?



Sí, hace 40 años, antes de la Revolución islámica, las mujeres iraníes tenían muchos derechos, como a votar, a la educación, al trabajo, a los puestos de prestigio, incluso como ministras, y a practicar todo tipo de deportes. Todavía son muy activas y exigentes a pesar de las reglas islámicas que les fueron impuestas por esa revolución.



Investigué sobre el tema (el caso de la capitana del equipo de fútbol a la que el esposo no la dejó salir del país) y descubrí que cada año muchas mujeres como ella enfrentan problemas similares. Decidí seguir muchos de estos casos para hacer una película con el fin de ayudar a cambiar la ley.



¿Sirvió?

​

De hecho, después del lanzamiento de la película en Irán, el Parlamento cambió la ley y ahora las mujeres de élite pueden salir del país sin el permiso de sus esposos.

A la actriz Baran Kosari se le sienten el enojo, la decepción y la tristeza con solo ver su rostro…



Es cierto. Por eso, desde el momento en que escribí el guion, pensé en ella para este papel. Baran Kosari es la hija de la cineasta más importante de Irán, Rakshan Banietemad, y del productor Jahangir Kosari. Entonces, desde la infancia actuó en las películas de su madre y hasta ahora ha estado en más de 140 cintas. Además, es famosa por participar en producciones que de alguna manera están comprometidas con un propósito.



Afrooz (la protagonista) lanza una campaña en las redes sociales para intentar abandonar el país. ¿Qué opina de estos métodos para lograr cualquier objetivo o buscar justicia o ayuda para alguien?



Para mí, con las redes sociales en nuestro tiempo, la opresión de las personas en todo el mundo se vuelve muy difícil. También puede desempeñar un papel crucial para reunir a gente de diferentes países en torno al mismo tema y reclamo. Cuando tú pasas información a través de las redes sociales y recibes retroalimentación tan rápido, sentirás que no estás solo en tu lucha, te dará más fuerza y la posibilidad de hacer lo correcto.

¿Qué tan difícil es producir una película como esta en Irán?



Cuando deseas hacer una película en Irán, necesitas dos permisos, uno cuando termina el guion, que tiene que ser aprobado oficialmente, y otro cuando deseas lanzar la película, que debe ser aprobada también.



Fue difícil conseguirlos para esta película. Tuvimos que desafiar al comité de permisos con la ayuda de nuestros actores y medios de comunicación para convencerlos de que nos los dieran. Incluso, en el lanzamiento hubo presión de los intransigentes.



¿Se podría definir su cine como una declaración política?



No, no tengo ese espíritu político y tampoco quiero ser político (...). Me gustan las personas y sus historias. Creo que estoy tratando de ser un buen narrador a través del cine. Trato de ser la voz de mi gente, especialmente de las mujeres de mi país. Intento ser fiel a la realidad y no construir una historia perfecta para desafiar al espectador a abrirse a los misterios del guion.



¿Está trabajando en una nueva historia alrededor del universo femenino?



Sí. Está basada en un hecho real acerca de una mujer de mediana edad, ama de casa, cuyo esposo la deja por una más joven. Entonces, por primera vez en su vida, tiene que contar con ella misma tanto emocional como financieramente.

SOFÍA GÓMEZ

@s0f1c1ta

PARA EL TIEMPO ​