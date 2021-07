Daniel Coronell sale de Univisión

El canal estadounidense Univisión informó que hará cambios en su plantilla y que, por este motivo, el periodista colombiano Daniel Coronell saldrá de la entidad.

Coronell ha estado a cargo de la presidencia de Noticias de la cadena desde el 2016, pero en ella trabaja desde el 2011.

Coronell dejará Univisión el próximo 1.° de agosto.



Hasta el momento, no se ha confirmado la salida de otros periodistas colombianos que hacen parte de este canal.

Al respecto, el también periodista Daniel Samper Pizano, cercano a Coronell y su socio en el portal Los Danieles, afirmó: "Yo no he hablado con él todavía, pero siendo un tipo tan vigoroso, no creo que se vaya a dedicar a pescar. Creo que el trabajo de él va a ser buscar un nuevo trabajo".