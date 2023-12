El periodismo futbolero / Columna 'El otro lado', de Ómar Rincón

El estilo futbolero es el manda callar en la escena televisiva. Su modo de hacer lo copian las noticias, la farándula, la política, la justicia.



¿Hay periodismo futbolero? Técnicamente no. Hay mucha opinión, poca reportería. Hay mucho blablá, ninguna crónica, reportaje, documental. Hay mucha pasión y adjetivo, poco criterio para pensar. Hay mucho hincha y amiguete de directivos, poca autonomía e independencia. Hay poca competencia, son los mismos en todos los canales de la tele, el YouTube y las redes. Hay mucho macho sin casting, y algunas mujeres de casting.



Siempre se ha dudado si eso que hacen es periodismo. Y se responde que no. Pero, ese estilo machito, bravucón, pendenciero, adjetivado, descalificador, pelión es el que genera rating y domina la escena. El set de los noticieros “serios” en el mundo es en imitación a ESPN. La mesa de debate político y de realidad es como lo hacen los programas de fútbol. El modo de informar de las noticias es ese: opinión, de vez en cuando una fuente, datos inútiles, ausencia de historias.



En Colombia hay cuatro tipos de “showceros” deportivos.



Los vedette en busca de venganza que todo les parece mal y hablar mal de lo obvio y defender lo minoritario los hace sentir sabios. Siempre hablan del error, no de las virtudes. Nada les gustan. Tienen el tonito de descalificar por chisme. Ejercitan la mirada superior. Son los amigos del adjetivo truculento y rebuscado. Les llaman, también, los apaga televisores, pero son necesarios para el show: actúan de villanos. Ahí están el vengativo Vélez, el sabiondo retórico de Vargas, el mala onda de Henao, el genio insoportable de Arce, la sobradora Pilar y el inaguantable de Marocco. Bueno, mejor paro aquí porque es infinito.



Los reposados que intentan hacer sentido, pero no los dejan hablar como Mao Molina, quien es el mejor, Córdoba que sufre de aburrimiento crónico porque no lo dejan ni decir muuu, el otro Vélez que busca poner algo de orden y no lo logra, Samper que sabe de historia, aporta estilo y tiene tono divertido, Andrea Rincón, Sheila, Angulo y poco más. A estos da gusto verles.



Los que ni fu ni fa como Orduz, Aristizábal, Pucceti, Capera, el otro Vargas y son tantos los que caben aquí que ni los nombres se pegan. Si van o no están dan lo mismo. Siempre se necesita el montón, la barra que sigue a los demás.



Los divertidos que están para hacer el show como las pintas de Liche Durán, la extroversión crónica de Andrea Guerrero, la espontaneidad de Melissa Martínez, las risas del Tino Asprilla. En este rubro clasifican la mayoría de las mujeres que pasan el casting de belleza.



Y todos los programas son igualitos. Todos hablan. Todos gritan. Todos la tienen mas grande que el otro.



Deben hacer algo muy bueno pues son el estilo de toda la tele, es el estilo que manda. Luego el equivocado soy yo.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

