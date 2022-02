La figura elegante de Marlon Brando convertido en Vito Corleone, el patriarca de una dinastía marcada por la mafia, la muerte y el honor perdura en la mente 50 años después de haberlo visto por primera vez en la pantalla. No se sabe si amarlo u odiarlo: es un hombre de familia, que ama hasta el tuétano, pero también que cobra venganza con la misma pasión. Es cruel, pero justo, dos cosas que parecieran no poder mencionarse al tiempo. Es el padrino, una imagen relevante en la italianidad y el protagonista de un filme en el que las cosas se ven majestuosas: él, las comidas, los negocios y hasta la muerte.

La música, compuesta por Nino Rota, un genio de las partituras, transporta al espectador a esa casa neoyorquina donde se pactan negocios al hervor de unos espaguetis con salsa napolitana; las frases de un guion salido de la novela magistral escrita por Mario Puzo se repiten como un homenaje, y las imágenes se recuerdan como poesía visual –que se debate entre lo cándido y lo macabro–. El padrino (The Godfather) es la historia de gánsteres que alcanzó la etiqueta de obra maestra en las manos de Francis Ford Coppola.



El padrino recorrió un camino lento y complicado para alcanzar la cumbre. Enfrentó las dificultades y contratiempos de un rodaje que casi no se concreta y que acabó por materializarse en 3 horas de metraje que se estrenó en 1972 en medio del aplauso generalizado de la crítica, el público y la industria. Logró 11 nominaciones al Óscar –a la postre ganó tres a mejor película, actor principal (que rechazó Marlon Brando) y guion adaptado–, además de cinco Globos de Oro y dos Baftas. Hasta destronó del primer lugar al Ciudadano Kane como la mejor película de todos los tiempos. Pero su producción fue un espinero.



El productor Albert S. Ruddy y Paramount enfrentaron mil disputas con Coppola y Puzo, quien empezó la adaptación de su novela apenas supo que sería llevada al cine. Discutían por la selección de los actores, la disposición de los elementos en las escenas, el manejo de las secuencias violentas y hasta por el catering. Pusieron muchas condiciones, no querían a Marlon Brando por su reputación complicada y egocéntrica, y despreciaban a Al Pacino, una joven promesa de la actuación para finales de los 60.

La dinastía Corleone: James Caan (Sonny), Marlon Brando (don Vito), Al Pacino (Michael) y John Cazale (Fredo). Foto: Paramount Pictures

Coppola, en cambio, representaba la opción idónea para el filme: era un director de mediana reputación que acaba de coescribir el guion de Patton, premiado por la academia, pero su última película, The Rain People, era un fiasco, lo que justificaba un salario modesto; era experto en manejar filmes de bajo presupuesto (sus inicios fueron de la mano de Roger Corman haciendo metrajes llenos de desnudos) y sus raíces italoamericanas llenarían de verosimilitud y conectarían con el relato de los Corlene.

El cineasta peleó con vehemencia para exigir que Paramount respetara sus decisiones; la tensión llegó al punto de amenazar con despedirlo a él y al guionista a tan solo una semana de haber iniciado el rodaje. En ese infierno, Puzo y Coppola no solo se hicieron amigos, sino también cómplices y reescribieron ya en el set varias secuencias a espaldas del estudio.

Imposible de rechazar

Cuando Francis Ford Coppola propuso a Marlon Brando como Vito Corleone, el estudio tenía en mente a otra leyenda, Ernest Borgnine (Doce del patíbulo). Pasaron tres meses en conversaciones hasta que el director se impuso. Brando ya era un pesado –no solo por los kilos de más, sino por la personalidad agria y displicente que había forjado con los años–, pero su interpretación brillante dejó con la boca abierta a los ejecutivos de Paramount.

​

En algún momento, ellos también dudaron de las capacidades de Coppola, de su mano dura al momento de plasmar con gallardía pero sin miedo los crímenes y los violentos alcances de Vito.

Brando ganó su segundo Óscar por este papel, pero lo rechazó. Foto: Paramount Pictures

El actor de Nido de ratas y Un tranvía llamado deseo acababa con la garganta destrozada luego de impostar una ronquera que se convirtió en símbolo del patriarca Corleone. La filmación se detenía y los asistentes debían reemplazar las bolas de algodón que rellenaban sus mejillas. Su físico y su carácter le valieron el segundo Óscar, que no aceptó en una famosa velada en la que una actriz nativa americana dio un discurso en su nombre.



“Un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre”.”Le haré una oferta que no podrá rechazar”. “Los italianos piensan que el mundo es tan duro que hace falta tener dos padres, por eso todos tienen un padrino”. El poder de Vito no solo radicaba en la lealtad de su séquito, también en sus palabras. Las frases que pronunció se volvieron icónicas en la historia del cine. Muchas fueron obra del guion a cuatro manos y otras venían de la novela de Puzo, que hasta el momento de publicar El padrino intentaba ahogar sus deudas escribiendo columnas y artículos para revistas.

El padrino representó un parteaguas en el cine de gánsteres, que tuvo su auge en los años 30 y luego decayó. Dicen que la figura de Corleone está inspirada en la vida de Frank Costello, un gánster de la cosa nostra, como era conocida la mafia siciliana que se estableció en Nueva York en las décadas de 1940 y 1950, y el relato de alguna manera evoca el ascenso y la caída trágica del Rey Lear, de Shakesperare; incluso, personajes como el del cantante y actor Johnny Fontane, uno de los ahijados de Corleone en la ficción, estaría alimentado por la tribulación y renacimiento de Frank Sinatra –que, dicen sus biógrafos, era un protegido de la mafia–.

Fontane (interpretado por Al Martino) es el alma de una de las secuencias más espeluznantes del filme. Tras sus ruegos, don Vito acepta ayudarlo para que consiga un papel en una película en Hollywood, y presiona, con muy poca sutileza, al productor, un amante de los caballos purasangre.



La imagen martilla a los espectadores. Jack Woltz (John Marley), el poderoso productor, despierta de un sueño profundo con la cabeza decapitada de su caballo favorito al lado. En la realidad, la utilería sufría otro drama: mantener en hielo la parte degollada del animal para evitar que se descompusiera durante la filmación. La cabeza del caballo lucía tan real porque era real.

La trascendencia

Como buena familia italiana, los Corleone trasmitieron de generación en generación sus costumbres: la forma de rallar el parmesano, el estilo para sellar los negocios y las sangrientas muertes que teñían las calles neoyorquinas y llenaban los titulares en los periódicos.

Sin saberlo, con El padrino Coppola sentenció su éxito. Para lograr un mayor alcance posible en las salas, Paramount pagó un adelanto de 20 millones de dólares a los exhibidores, un dineral para la época y ¡oh sorpresa!, la historia recaudó 245 millones de dólares en taquilla, un bombazo contando con que la inversión inicial no pasó de 10 millones, de los cuales casi dos fueron el sueldo de Brando.



El director, de entonces 33 años, se embarcó en una segunda película de la mafia, en la que no podía mencionar esa palabra ni el término cosa nostra, luego de las presiones que sufrieron los productores. En El padrino, parte II (1974) siguió al heredero del imperio Corleone, Michael (Pacino), y aceptó contar el ocaso total de la dinastía en El padrino, parte III, que se estrenó 16 años después, en una decisión más desesperada que estratégica debido a la apremiante situación económica que vivía. Y se notó: la decepción fue enorme para los amantes de la saga.

Facebook Twitter Linkedin

La película se inspira en la novela de Mario Puzo. Foto: warner

Aunque Coppola es famoso por ‘retocar’ sus películas ya finalizadas –lo hizo con Apocalypse Now y The Cotton Club-, a la tercera de El padrino le hizo cambios sustanciales en la historia en un intento por mejorar su reputación.



Hace 50 años todo sumó para que El padrino fuera lo que fue: el casting, la soberbia fotografía, el diseño de producción, la música, el guion. Los detalles técnicos fueron remasterizados y este jueves 24 de febrero la película regresará a las salas de cine con una imagen digitalizada y sonido en calidad 5.1. Fue un lustro dedicado a rescatar los negativos del filme y a su reparación casi que cuadro a cuadro.



El padrino reabrió las puertas para que las historias de gánsteres se tomaran las pantallas, como Los Soprano o las de Casino, Érase una vez en América, Buenos muchachos, Gánster Americano, Scarface, Los intocables, Los infiltrados y El irlandés. Hoy la trompeta y los violines vuelven a sonar para hacerle corte al papá de los mafiosos.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

