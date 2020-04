El otro lado: El errorismo en Mintic

El errorismo es la nueva política de Mintic. 1, 2, 3... y ñapas.

1. La brecha digital sigue. La urgencia de la ley Constaín de conectar dejó una subasta del espectro que ganó el fondo Partners cañando $ 1,7 billones para, cerrada la puja, retractarse y decir que fue “error de digitación”.



Mintic vio el error ‘aritmético’, no hizo nada y el ganador, tranquilo; mientras lo de cerrar la brecha, en veremos. Armaron un cuento de cobertura llamado “obligaciones de hacer”, que cuestan al Estado más de $ 2,2 billones sin control ni interventoría, ¡cubriendo lo que igual ya iba a quedar cubierto por 4G! Los operadores van a cobrar doble del bolsillo nuestro. Billones de dinero público a la basura, que se suman a los $ 1,7 billones de la patrasiada de Partners. ¿Alguien controla o dice algo?

2. Subsidios vía internet. Los pobres son marginados digitales, pero los subsidios se gestionan por internet: ¡genios! ¿No es mejor usar el ubicuo teléfono? ¿Consultan por internet comunidades indígenas donde no llega el celular?



‘La emergencia sanitaria’ son negocios para los conectados, y los pobres que desaparezcan. Mientras tanto, el Mintic planea gastar otros $ 2 billones en enlaces satelitales cubriendo lo que ya igual va a quedar cubierto en 4G, plata desperdiciada y el pobre sigue desconectado.

3. Regalaron el dominio .CO, otra vez por un errorcillo ‘aritmético’. El 3 de abril, en audiencia para adjudicar su operación y en tiempo récord, una empresa que tiene demandado al Estado por $ 350 millones de dólares gana la licitación con precio artificialmente bajo, violando las reglas del pliego.



Extrañamente, a pocas horas de adjudicado, el ganador vende todo a la empresa GoDaddy. Raro, otra vez gana el mismo fondo de inversión extranjero por “error aritmético” escondido en un Excel en confusa audiencia virtual.



El dominio .CO queda en manos del monopolio global de registro, y por ahí podrán sacar todo el dinero manipulando los precios de transferencia dejando al Estado con 81 por ciento de migajas. ¿Qué pensarán la SIC, el Procurador y el Contralor?

Este errorismo continuo de Mintic costará demandas multimillonarias que pagan los colombianos, y la ministra tan campante. Esta tendencia al error con matemáticas simples (¿el cero no vale y no saben redondear?) debería preocupar, pero los organismos de control, enredados en pandemia, pasan de agache con mercados que se roban.



Ñapa 1. El decreto legislativo 540 promovido por Mintic es un caballo de Troya: se anunció con bombos y platillos suspender IVA al celular, pero omiten que pisotea competencias de los municipios, dando patente de corso a operadores móviles para invadir con torres y antenas que radían junto a cualquier ventana, ¿qué pensará la Corte Constitucional?



Ñapa 2. Caracol estrena dos producciones porque más gente está viendo tele y la ficción siempre es buena apuesta. RCN, repitiendo novelas viejas porque sale barato y no estaban preparados para covid-19. Canal Uno cada vez más perverso. Luego se quejan de que la gente no vea televisión; respuesta: la programación del Uno y las noticias de RCN, ¡por eso!

OMAR RINCÓN

