Edgar Fernando Serrano, suscriptor de EL TIEMPO desde hace más de 45 años, me escribió para hacer sus comentarios a mis columnas del presente año. Y dice así:



“Un día cualquiera de principios de año entré a un restaurante y mientras almorzaba observé en el televisor que estaba en 'Noticias Caracol' y presentaban la sección ‘El bus Colombia’. Me sorprendieron la temática, la narración, el despliegue técnico, sus inicios, interacción y cierre. Fue un verdadero descubrimiento. Desde la salida de 'Noticias 1' había abandonado la televisión como fuente de noticias diarias y estaba sobre los sucesos por la radio y Facebook”. Y este evento llevó a don Édgar a varias reflexiones:



“Si no se exalta la necesidad de formación profesional en periodismo para el manejo de la información (presentación, reportería y edición) las facultades de comunicación serán reemplazadas por las ‘Epas’ e influencers que proliferan en las redes, emprendedores que manipulan la opinión de sus millones de seguidores”.



“Decir que los noticieros parecen realities es reduccionista y atrevido”.



“Decir que los canales nacionales y de cable ya no son el ritual familiar, no es cierto ya que las noticias marcan el desayuno, almuerzo y comida”.



“La televisión privada no es un malévolo negocio sin la más mínima responsabilidad social”.

(Tal vez quiera leer: Yigal Ozeri y sus geniales pinturas hiperrealistas de Nueva York)



Y concluye don Édgar: “Ejercer la autoproclamada función de ‘crítico’ debería ser una invitación a abrir el debate y la contradicción, pero ¿a quién le importa la crítica televisiva?”.



Y digo, la crítica es eso: debatir y conversar sobre lo que vemos. No es una verdad. Es un punto de vista que se basa en una mirada.



En el caso de la televisión, se analiza el hecho audiovisual en la narrativa (cómo está contada una historia en ficción y en noticias), los modos de actuar, las estéticas, las dramaturgias…

(Le puede interesar: El autorretrato de Van Gogh que estaba oculto en el reverso de un lienzo)



Así mismo, el crítico se pregunta por qué le gusta lo que le gusta a la gente y eso qué significa y qué nos dice de los goces y disfrutes de las audiencias.



También se intenta comprender las razones e ideologías de los que enuncian y cuentan desde un programa o canal.



Y se mira a la televisión como escenario cultural donde se visibilizan y expresan éticas, políticas y modos de ser de una sociedad con respecto a la clase, la raza, el género, el medio ambiente, los derechos humanos.



Obvio, hay que criticar al crítico. Bienvenidas todas las críticas.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com