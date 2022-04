En Semana Santa se supone que uno reflexiona, se autocritica y planea ser distinto. Por eso, intento pensarme desde los pecados que cometemos y repetimos los televidentes.

Quejarse y quejarse y no cambiar. Los televidentes somos supermegacríticos, decimos que todo es una porquería, que no nos respetan, que estamos aburridos.



Mejor dicho, vivimos indignados. Pero no cambiamos, seguimos ahí en esos programas que nos lastiman. Somos como esa pareja que se acostumbra a ser maltratada y golpeada, y sigue ahí porque se mete la mentira de que eso es por amor. ¡Urgente! No nos dejemos más, cambiemos de canal, vayámonos pa’ otra parte, canal, red, libro, radio o lo que sea. ¡No aguantemos más!



Apoyar lo que más odiamos. Hay una frase que se volvió norma, que en la televisión hay mucha basura sensacionalista, carroñera y de mal gusto. Lo raro es que eso que llamamos ‘programas basuras’ son los que más vemos, tienen el mejor rating.



O sea, ¿somos consumidores de basura? Parece que sí. Tomemos conciencia de que no tenemos que verlos si no nos gustan y peor si nos ofenden. Cambiemos de canal o apaguemos el aparato.



Consumir pura grasa. Los televidentes somos una raza rara. Vemos la tele para descerebrarnos. Poco nos interesa probar la diversidad. Consumimos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es como si comiéramos lo mismo todos los días y a toda hora, pues eso nos llevaría a enfermarnos y morir de grasa y mala alimentación.



Entonces, hagamos un consumo televisivo sostenible. O sea, veamos diversidad para tener una vida simbólica expandida. O sea, veamos un poco de Caracol y RCN, un poco de City y Señal, un poco de los canales regionales, un poco de Netflix o Amazon… y en cada canal o plataforma veamos cosas distintas… así nuestras conversaciones serán enriquecidas y no moriremos simbólicamente de comer lo mismo.

(Tal vez quiera leer: Festival Iberoamericano de Teatro aclara situación con Cony Camelo)



‘Bullyniar’, matonear, odiar. Uno de los pecados más graves de los televidentes es asumir el papel de matones en las redes, meterse en las peleas inanes de los farándulos, hacerles caso a los comentaristas del odio, tomarse en serio a periodistas que matonean a otros periodistas…



Los televidentes debemos gozar y convivir con las diferencias y no caer en ese espectáculo de odios de nuestros periodistas y farándulos. El odio daña mal y muy mal a quien ejerce ese odio. Y hay que recordar que estos señores y señoras hacen negocio de nuestras pasiones.



Los televidentes podemos transformar los canales y las plataformas si premiamos solo aquellos programas y canales que nos respeten, fomentamos un divertirse con cariño, gozamos sin odio.

(Le puede interesar: 'Brunch': restaurantes con licencia para desayunar hasta las 5 de la tarde)



De nosotros depende que la televisión cambie, no les echemos toda la culpa a los canales o productores, ellos hacen los programas para lograr nuestro rating y cariño.

Por eso, si criticamos lo mala que es nuestra televisión, estaremos criticando nuestros gustos y goces. Somos lo que vemos. Amén.



Colimna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisón. Correo: orincon61@hotmail.com