Y llegó el 8 de marzo, que se llama el día de las mujeres, y todos los medios las celebran. Pero, ¿cómo les va a las mujeres en la televisión?



Les va muy bien en estadística: hay muchas, versátiles y contundentes presentadoras, periodistas, actrices, directoras de noticias y muchas más. Las mujeres dominan la pantalla con contundencia: son mejores que los hombres presentando noticias, son más poderosas y diversas en la actuación, son periodistas más guerreras y éticas.



Hay mujeres hasta en los programas de deportes: ese espacio del machismo por excelencia. ¿Por qué no se le hace casting de rostro-cuerpo-vestuario a los periodistas hombres y comentaristas deportivos?



Están las mujeres en las pantallas y en todos los formatos, pero con una misión: ser las bonitas, las que van vestidas para salir de fiesta, las que ponen la belleza, las sexis, las que son amables. Ser “las reinas”.

¿Cuál es la queja si están en todo? Eso de que tienen que ser las bonitas, las sexis, las que actúan el machismo en cuerpo de mujer. Siguen siendo el adorno en libreto de machos. ¡Lástima que estén los rostros y cuerpos de mujeres, pero su mirada y modo de hacer la información sea machista y al estilo hombre!



El problema es pensar que son “la belleza” o una sección de noticiero para los viernes y así poder vender publicidad de productos de belleza. Seguimos pensando machistamente que las mujeres son una sección, un rostro bello, un cuerpo para mostrar y alguien a quien sexiar y violentar con palabras piroperas.



Deberíamos saber que las mujeres son la ética política más poderosa de nuestro mundo. Por eso, no deben ser una agenda o sección, deben ser una mirada diversa para informar, analizar y explicar todo en la vida: la economía, la política, la cultura, los deportes, la justicia…. O sea, se debe informar de todos los temas desde y con la mirada de las mujeres. Las mujeres son, también, otros modos de narrar y comprender el mundo. Por eso, el periodismo debería aprender de las mujeres a narrar desde el cuidado de la vida, el lenguaje y los otros; desde lo colectivo y común; desde las discriminaciones cotidianas.

Narrar en forma de las mujeres es asumir que no es normal que nos gobiernen como lo hace Duque o Claudia López; que no es normal que en marzo las feliciten, les hagan especiales, las destaquen y que sea en modo sexiarlas y enviarle flores y decir esas bobadas que creemos los machos son poéticas y amorosas; que no es normal que la noticia todo el año sea los feminicidios, la violencia contra las mujeres, los machismos sexis.



Las mujeres son un modo otro de ver/informar/explicar la vida, por eso nos recuerdan que nada es normal, y que el periodismo existe para develar los modos cínicos e indolentes como se ejerce el poder contra las mujeres, los indígenas, las diversidades, el medio ambiente…



Columna El otro lado. Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com