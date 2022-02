INPUT (Internactional Public Television) es el encuentro de lo mejor de la televisión pública del mundo. Y allí siempre está Colombia porque hacemos cosas muy buenas en nuestros canales públicos. La selección Colombia del 2021 es la siguiente:



'Frente al espejo' (Capital y Comisión de la Verdad) en la categoría de periodísticos. Muy bueno que combina diferentes formatos para hacer de la verdad algo diverso y gozoso.



La clave está en la conducción desparpajada de Santiago Alarcón, quien, con sus monólogos, reflexiones y opiniones, le habla al televidente.



Su aporte a lo público está en meterse con el relato que define a la sociedad colombiana: la paz.

La idea es que los colombiches nos veamos en el espejo de la guerra, las victimas y las paces. Y es que, en la guerra, la verdad y las paces todos tenemos que ver.



'Freestyle total' (Señal). Un reality musical con base en ese modo de ritmiar y decir la vida que se llama freestyle. Y para ser bueno en eso hay que saber hacer punch line, ingenio, puesta en escena, rapeo, métrica, flow, respuesta y coherencia.



Este programa es un homenaje a los jóvenes diversos que desde el territorio improvisan sus sueños, deseos y dolores. Otros modos de contarnos (como colombianos) y contar (los jóvenes).



'Otros caminos' (Teleantioquia). Reportaje que acompaña a personajes que han sido capaces de hacer la vida en modos inéditos: buscar la felicidad en lo cercano, intentar que lo común sea más importante que lo individual, encontrar acciones que privilegien la vida sobre el capital… experiencias de todo eso que nos hace ser mejores humanos.



¡Qué raro se está volviendo que sea más importante el capital que lo humanoide!

'Profes melos' (Teleantioquia). Y cuando la pandemia llegó, la educación perdió las aulas y la televisión ganó en posibilidad. Y ahí fue cuando la televisión pública se puso al frente y dijo aquí estoy, y en eso de los contenidos soy la mejor.



Este programa es un ejemplo de cómo la televisión pública se puso a promover y reforzar nuevos aprendizajes, desarrollar habilidades y destrezas en los niños y niñas.



'Las gestas del tiempo' (RTVC Canal Institucional). La historieta es de Bic y Clío, quienes evitan que los Barbarian dominen el mundo. Sus artefactos son las redes sociales y tienen como Aliados a jóvenes colombiches.



En este programa la ficción, el reality y el documental se juntan para contar la historia. Interesante la idea de jugar entre los formatos futuristas y el videojuego para intentar contar datos de la historia... se enfatiza en el juego y el artefacto futurista para dar datos históricos. Funciona como formato y como modo de enseñar la historia.



Posdata: No fueron seleccionados pero me encantaron 'Emma Reyes, la huella de la infancia' (Señal) como la mejor ficción pública del año; 'Turbia' (Telepacífico) como serie poderosa para pensar el futuro; 'El influencer' (Señal) serie web sobre la vida en las redes y el ‘ciberpatrullaje’.



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com