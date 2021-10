El futuro es feminista y digital / El otro lado 

'Mujeres sin derecho y al derecho' es una serie documental de Señal Colombia que cuenta las luchas de la mujer colombiana por el reconocimiento de su autonomía.



Y es que para muchos eso de que las mujeres cuenten, voten y tengan derechos sobre su cuerpo lo dan como adquirido por siempre.



Y nop, en el siglo XX las mujeres debían pedir permiso para opinar o descalzarse para ingresar al trabajo; podían ser golpeadas por el suegro o encerradas y que se les negara la alimentación; podían ser asesinadas por sus maridos en “intensa ira y dolor” sin que fuera considerado delito.



En 1936 fue el año en que la primera mujer entró a la universidad; en 1954, por fin, el voto.



Y tocó esperar al siglo XXI para que la lucha contra el acoso sexual, el feminicidio y la autonomía sobre su cuerpo se convirtiera en tema social y fuera parte del movimiento de calle.



Y todo esto por luchadoras como Maruja Vieira, Imelda Arana, Francia Márquez, Catalina Pérez, Aída Avella y Ángela Robledo que han llevado a que Colombia sea un tris mejor a pesar de nuestros políticos, jueces, iglesia y catervos de moral jurásica.

Conocer de estas mujeres luchadoras es un deber para nosotros. El documental fue dirigido por Verónica Posada Galindo quien no alcanzó a ver el proyecto terminado, falleció el 6 de julio de este año cuando se realizaba la edición de la serie. Un homenaje a otra mujer luchadora.



El futuro está ya en las redes. El influencer es una serie web de Andrés Arias presentada en septiembre en Señal, Capital, Tro, Trece, Tele Islas, Tele Pacífico, tiene 10 capítulos cortos para contarnos sobre ese mundo de internet y las redes, pero sobre todo sobre cómo nos roban nuestra identidad, nos chupan nuestra sangre digital, nos manipulan vía las fake news y los “ejércitos” de bots y terminamos siendo secuestrados por la vigilancia del big data y los algoritmos. Esto que llama el gobierno “ciberpatrullaje”.



En la base está el tema del estallido social porque ahí las redes fueron protagonistas de todo: a favor y en contra. En lo televisivo, la serie está bien hecha, en modo tranqui y con formato de suspenso. Las actuaciones son un poco acartonadas, pero funcionan para dar un look de realismo al seriado. Y gana con la compañía de las estrellas Marcela Carvajal y Natasha Klauss.



El futuro no está en el miedo.

Terror y adrenalina. Y llegó el tiempo de tener miedo, rara esa moda de Halloween: gozar el terror y hacerlo en modo carnaval. Directv trae Anabelle esa muñeca que se convierte en un ser maligno y satánico. El internado, que cuenta de los horrores que habitan en las mansiones donde se juntan los “peligrosos” jóvenes. Y obviamente no podía faltar El exorcista, esa espeluznante historia de la posesión demoníaca de una niña de 12 años. Pura adrenalina.



