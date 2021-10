Tele Quintero / El otro lado 

Hace poco el embajador de Colombia en España habló de “literatura neutra”, ahora dicen que la información en los medios públicos debe ser “neutra”.

No hay neutralidad, solo bobada. TeleMedellín ahora es Tele-Quintero. ¿Todo mal?



He dicho históricamente que los canales o medios públicos no deberían tener noticieros o informativos porque dependen del gobernante de turno que nombra a sus directivos y esto lleva a convertirlos en medios de propaganda.



Se dice que Quintero politiza TeleMedellín, pero si ven Telecaribe ha sido por mucho tiempo Tele-Char, Teleantioquia es Tele-Gaviria, canal capital Tele-Claudia, Señal hace Tele-Duque. Y siempre ha sido así en todos los canales “¡públicos!”, de Colombia.

“Lo público” se usa para la propaganda del gobernante de turno. ¿Esto está mal? No creo, si en educación, cultura, salud y obra pública pueden “afirmar” y “proponer” una idea, modelo o proyecto… pues, ¿por qué no en televisión y medios?

(Tal vez quiera leer: La premiada escritora Carmen Mola ni era mujer ni profesora)



Ahora, creo que es muy mala estrategia de comunicación para un gobernante usar los medios públicos para hacerse propaganda, porque eso no sirve para nada, es más, se le va en contra y lleva al odio de su persona y actuación.



Maduro o Ortega o Macri o Piñera o Uribe tienen a todos los medios con ellos y eso no les asegura rating ni favorabilidad, sino bronca ciudadana.



RCN es uribista-duquista y no lo ven ni los uribistas, Semana perdió su posición en debate público por su militancia, Noticias Uno y su antiuribismo tampoco goza de buena sintonía.



Por eso, es raro que ahora El Colombiano se defina como un medio que hace periodismo contra Quintero, eso no le hace ningún favor a su legitimidad y credibilidad, ni a su negocio.



En este contexto, lo tonto es que Quintero quiera creer que TeleMedellín puede convencer a los ciudadanos y fidelizarlos, solo le sirve para el show de la pelea contra El Colombiano/Uribe.

(Le puede interesar: Abel Rodríguez, la vida del famoso actor de TV colombiana que murió)



Que Quintero use TeleMedellín va a llevarlo a perder legitimidad y favorabilidad, que El Colombiano sea anti-alcalde lo lleva a perder credibilidad.



En esa pelea pierde el concepto de lo público (eso de que un canal debe ser para los ciudadanos) y el poder del periodismo (la gente les ve el deseo de engañar).



La militancia de los medios privados es un asunto de su modelo de negocio: perder en rating y publicidad, pero ganar en favores de los gobernantes. Y están en todo su derecho de serlo, es su decisión. En los canales públicos esto no sirve y atenta contra los ciudadanos.



No sirve para la legitimidad del gobernante y, además, porque se gasta un enorme capital que podría ser invertido en otros formatos. Los noticieros son un derroche de dinero ya que cuesta mucho hacerlos y todo es basura diaria, se emite y ya al día siguiente no sirve, mientras un buen formato puede quedar para siempre.



Y está muy mal, porque los medios públicos deberían ser para que el ciudadano sea el protagonista no para que el gobernante se exhiba como reyezuelo.



Columna El otro lado, de Ómar Riincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com.