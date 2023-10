‘Lo único que me acompañaba era la muerte de mi hermano’

Juan Sebastián Quebrada es otro después de la muerte de su hermano. Desde cuando ocurrió el accidente fatal, se obsesionó con escribir su historia y llevarla al cine. Las primeras versiones del guion eran viscerales, turbulentas y dolorosas, como sus sentimientos poco después de la tragedia. Han pasado nueve años desde ese punto y el cineasta no recuerda cuántas veces reescribió el relato, que no deja de ser doloroso, pero en el que logró plantar esperanza en medio de tanta oscuridad.

-¿La película era su catarsis?

-Yo siento que el duelo se compone de muchas catarsis, lo que sentía es que necesitaba hacerla para poder seguir adelante.



Hoy, Juan Sebastián tiene 36 años y está a horas de estrenar su primer largometraje en los cines del país: El otro hijo es ese drama de perder a su hermano y el caos que se desató en su familia. La historia sigue a Federico, el hermano menor de Simón, que fallece trágicamente durante una fiesta. Los días que siguen son una tormenta de emociones en su colegio, con su familia –de padres separados que han rehecho sus vidas por aparte–, pero sobre todo en su alma.

Los actores y el director del filme, durante su estreno en San Sebastián. Foto: Evidencia Films

“Para hacer esta película tenía claro que no podía estar tan cerca a lo que sucedió, pero tampoco dejar pasar años. Necesitaba un grado de afectación para hacer el proyecto y si dejaba pasar mucho tiempo no me iba a sentir tan conectado”, comenta el director que estrenó la película en el Festival de cine de San Sebastián, y que acaba de ganar dos premios en un certamen cinematográfico en Roma (Italia) a la mejor película y actor.



“De alguna manera caminas de la oscuridad hacia la luz. Pero siento que muchos proyectos se quedan en la oscuridad porque, a veces en el cine se siente forzado llegar a la luz y es más eficaz la desesperanza. La esperanza es vista como algo artificial, pero eso es algo que se va construyendo, como sucede en la vida.

¿Qué le dijo su familia cuando les contó de la película?

Ellos no se opusieron, pero la película nos sacude profundamente. Y hay algo especial para nosotros y es que el protagonista –un estupendo Miguel González– se parece a mi hermano; pero en la ficción él es el hermano vivo.

La película tuvo su estreno mundial en el pasado Festival de cine de San Sebastián. Foto: Cortesía Evidencia Films

¿Tuvo entonces la intención de proyectarlo así, vivo?

No me gusta tener muchas ideas porque siento que rompen las emociones. Cuando encontré a Miguel él iba a ser el papel de mi hermano, pero después de verlo, decidimos que él fuera el protagonista, porque tiene que ser alguien a quien quieras ver durante hora y media. En ese instante también me di cuenta de que no quería que muriera dos veces (por el parecido físico con su hermano). Para mi familia eso fue una capa más que enfrentar.

En el relato hay una inmersión en el drama del suicidio y cómo se afronta en los estratos altos. Es que algunos piensan que eso no pasa allá…



Sí. Mi idea era plasmar la forma como se encara la pérdida: la negación es una de ellas y va más allá del juicio de clase, permite conectarse con todo el mundo. Durante el proceso de investigación conocí muchas historias de intentos de suicidio o suicidios y es algo de lo que poco se habla en clases altas, por temor o porque sienten que esos temas no se tocan. Y hay otra cosa importante en la historia: no creemos en los dramas de un adolescente, se minimizan. Y luego viene el arrepentimiento, eso de ‘por qué y cómo no lo vi venir’. Después de ver la película, mucha gente queda preguntándose qué tanto ha observado a sus seres amados.

Juan Sebastián Quebrada, director de 'El otro hijo'. Foto: Evidencia Films

Y no solo pasa con los adolescentes, con los adultos mayores, con hijos de otras edades…



Ese es uno de los grandes problemas de las familias, que no se ve al otro, y eso es independiente de la clase social: ahí es donde vienen un divorcio, una pérdida, la salida de un trabajo… y no se ven venir.

Hay algo muy interesante en la película: parece que los actores flotaran, que estuvieran como en stand by, mientras el caos emocional los avasalla.



Uno asocia el duelo con una solemnidad y yo viví de todo menos eso. Al contrario, las emociones son como pulsiones de vida, y quería retratar eso. El mundo sigue, pero la familia está en un estado emocional profundo, y muy sensible. Me preguntaba cómo llegar a ese punto en la pantalla sin clichés, sin melodrama, sin victimizar. Y la clave estaba en los actores. Tardamos un año haciendo el casting.



Lo interesante es que a medida que los fuimos encontrando fui descubriendo que ellos tenían la materia prima adentro. Fue un trabajo largo, de generar mucha confianza entre todos. El cine se asocia mucho con lo falso, pero el ejercicio y el reto era como crear en ese espacio unas emociones que fueran muy reales.

¿Cómo fue en lo personal el proceso al rodar la película?

Antes de empezar yo estaba paniqueado. Este película era muy ambiciosa en lo actoral, porque en otras historias se puede resolver la tensión con un efecto, con música o un plano. Aquí no. Todo recaía en ellos. Cuando nos ganamos el premio del FDC, yo celebré un minuto y luego ¡qué angustia! Sentí esto hasta el tercer día del rodaje cuando sucedió algo muy especial: fue como el clic, el momento en el que afloraron las emociones de todos en el set y de ahí en adelante, ya pude sonreír. Esta película me dio mucha confianza para seguir viviendo.



SOFÍA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA EL TIEMPO

@s0f1c1ta

