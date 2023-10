‘El otro hijo’: el dolor de perder a un hermano en la juventud y pasar a segundo plano

Pronto se estrenará en las salas de cine nacionales la película ‘El otro hijo’, dirigida por Juan Sebastián Quebrada y producida por Franco Lolli y Capucine Mahé, de Evidencia Films.



Basada en hechos reales vividos por el director, quien perdió a su hermano cuando este tenía apenas 15 años, el largometraje cuenta la historia de Federico (Miguel González), un adolescente que se ve enfrentado a los cambios en su vida que trae la repentina muerte de su hermano, Simón.

“Yo siento que una vez muere Simón, él se vuelve el hijo en mayúscula, se vuelve el todo para esta familia. A partir de ese momento, Federico pasa a un segundo plano, sobre todo su dolor, porque lo normal en estos casos es que el dolor de los padres, y en especial el de la madre, ocupe todo el espacio. En nuestro caso, de una u otra manera, fue similar: mi hermano, al morir, se volvió el hijo completo, absoluto, y mis hermanos y yo nos volvimos ‘los otros hijos’”, comentó Quebrada en el comunicado de prensa de la producción.

‘El otro hijo’ es una historia de duelo, de pérdida y de tristeza, sí, pero por encima de todo es una declaración sobre la soledad y la incomprensión. Federico extraña a su hermano con todas sus entrañas, pero lucha cada segundo por tener las fuerzas para continuar su vida como ‘Federico’, a secas y sin subtítulos, y no como ‘Federico, el hermano de Simón’.



“Es que tú estás mal, yo lo sé, porque tú no lloras”, le dice su madre a Federico en una parte de la cinta, y esa suposición resume todo lo que quiere condenar Quebrada. Cada duelo es único y cada humano recibe, procesa y reacciona a los capítulos en su vida de formas distintas.



Las actuaciones viscerales de Miguel González y de Jenny Nava, como Federico y su madre, ponen al espectador en la mitad de una batalla de dolores gemelos con defensas incompatibles, pero sin favorecer, en ningún momento, la validez de ninguno por encima del otro.



Por otro lado, el diseño sonoro y las decisiones fotográficas son una clara apelación al sentir, al contexto específico y a la intimidad de cada uno de los personajes y especialmente de Federico, transformando al filme en una experiencia audiovisual realmente completa.



Como nota final, es de valorar la valentía que requiere desafiar las tendencias recientes que ha tenido el cine nacional de centrarse en Colombia rural, para hablar de otra parte del país: la Colombia gris, joven, capitalina, y evidentemente privilegiada, pero sin dejar de reconocer la validez de su dolor, sus problemas y su sufrimiento.

Federico y Laura, interpretados por Miguel González e Ilona Almansa. Foto: Evidencia films

‘El otro hijo’ tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España, y llegará a las salas de cine nacionales el jueves 2 de noviembre de 2023. Además, representará al país en los Premios Goya, que se entregarán en febrero de 2024.



La narración como cierre y el escape de lo individual: Entrevista con el director y el protagonista

EL TIEMPO tuvo la oportunidad de hablar con el director, Juan Sebastián Quebrada, sobre el proceso de realización de la película como catarsis y como cierre:

El ejercicio de narrar una historia personal, además de ser retador, puede ser una búsqueda de cierre para una historia que en la vida real, para todas las personas que la vivieron, nunca termina. ¿Ya tuvo la oportunidad de hacer una proyección íntima con su familia y las personas cercanas que vivieron el evento?

JSQ: Es linda esa pregunta que plantea. Ya mis papás vieron la película. Sin embargo, la vieron en el Festival de San Sebastián, que no fue un contexto íntimo, así que siento que es una experiencia muy distinta.



En cuanto al proceso, lo que yo siento es que, como es una historia sin cierre, esta película es simplemente un capítulo más de la trama. De una u otra manera, el cine para sus realizadores es un espacio donde uno vuelve a contar una historia y la va resignificando. Si yo cuento una historia hoy, en una hora o en una semana, se va a modificar, porque cada momento es una vivencia nueva.



Entonces esta historia la pude contar cuando la grabé, pero hoy la veo como un reflejo del pasado, pues, a diferencia de en la pantalla, mi historia no acaba. Mi familia también la ve como un pequeño cuadro de momentos de nuestras vidas, pero un cuadro que se sigue moviendo.

En ese sentido, ¿cómo fue el proceso de tomar una historia del pasado y llevarla a la actualidad? Porque claramente los hechos en la película suceden en la Bogotá de hoy.

JSQ: Es algo muy bonito, y es uno de los principales retos a los que uno se enfrenta cuando se mete con historias personales: ¿cómo dialoga mi historia con el mundo y con los espectadores?, ¿cómo salir del yo?, o, como se diría más vulgarmente ¿cómo salir del ombligo? La respuesta siempre lleva a la transformación.



En mi caso, por ejemplo, murió mi hermano menor, pero en la pantalla muere el hermano mayor. Esa transformación ya le da un acercamiento distinto al mundo de los personajes. Además, yo conté la historia desde un adolescente y eso genera algo que me parece muy lindo, que es el contraste entre la vida y la muerte: en la adolescencia todo se siente más fuerte, más intenso, y la muerte es más desconocida.



Todo esto hace que después del ejercicio de guion, yo me haya visto obligado a rodearme de gente joven y llegar a un mundo nuevo. Muchas de las canciones de la película, por ejemplo, fueron aportes de los actores, música que me mostraban. Fue entrar al mundo de ellos, conocerlos y tratar de filmarlos, contar mi historia, pero a través de las suyas. Eso me ayudó mucho a salir de lo personal.

Con base en lo que dice, ¿cómo fue el encuentro con los actores como personajes nuevos? Es decir, ¿cómo fue el proceso de encontrarse con ellos y buscar que se parezcan, o no, a las personas reales que los inspiraron?

JSQ: Es un proceso muy loco, porque el casting, por un lado es muy intuitivo, pero también viene del deseo. Yo creo se resume en con qué personas deseo conectarme durante la hora y media que dura una película.



Por ejemplo, el personaje principal se parece mucho a mi hermano, entonces hubo una conexión muy particular, pero en el fondo lo que hice fue agarrar una familia y trabajar juntos las emociones y experiencias de ellos y mías.



En ese proceso lo que uno encuentra es que el dolor es muy compartido y las vivencias que todos tenemos son muy parecidas, así que, sin dejar de parecerse a mi historia personal, el guion se fue acoplando también a las vidas de ellos de forma natural.

Juan Sebastián Quebrada en el making-of de la película. Foto: Evidencia films

De acuerdo con las respuestas del director, EL TIEMPO tuvo también la oportunidad de hablar con Miguel González, quien interpreta a ‘Federico’, el protagonista de la película, y, de alguna forma, también a Juan Sebastián.

Miguel, siendo esta historia tan autobiográfica, ¿cómo fue el proceso de tratar de ser, o de no ser, Juan Sebastián? Es decir, ¿cómo agarra usted la historia y la vuelve suya, pero respetando sus vivencias?

MG: Siento que fue más difícil que eso, porque más allá de tratar de representar a Sebastián, intenté representar y darle vida a su hermano. Eso hizo que nos acercáramos mucho Sebastián y yo.



Todo el proceso de hacer la película fue crear un grupo: no sólo entre los actores, sino también con los asistentes de dirección, el director, etc. Nos volvimos una familia. Siento que nada de lo que se ve en pantalla es falso, los vínculos que generamos fueron reales.

¿Cree, entonces, que darle vida al hermano de Sebastián es también darle un cierre a su historia?

MG: Totalmente. Sebastián dice mucho algo y es que no podía pensar en otra cosa que no fuera hacer esta película para su hermano. Fue un trabajo muy catártico para él y, al final, muy catártico para todos, porque mientras él tenía su propio duelo, cada miembro del equipo también enfrentó los suyos, que es lo que se ve en la pantalla. Creo que no solo fue un cierre para su historia, sino que todos le dimos un cierre a dolores e historias que teníamos abiertas.

Miguel González en la piel de Federico. Foto: Evidencia films

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

