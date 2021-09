La película 'El olvido que seremos' se estrena en Netflix

'El olvido que seremos', ganadora del Goya a mejor película iberoamericana y que ha recibido un gran aplauso de la crítica mundial, se estrena este miércoles en la plataforma de Netflix, luego de su paso por las salas de cine.



La cinta cuenta la vida del médico y activista social antioquieño Héctor Abad Gómez. Como lo destacó el cineasta Dago García, esta producción es una apuesta por el “héroe valioso, un hombre bueno, que en el cine de América Latina es una cosa exótica. Habla de problemáticas nuestras, pero no es marginal, y eso, creo, le da un valor adicional”.

De hecho, García fue el productor de la cinta con su empresa, Dago García Producciones, para Caracol Televisión, dirigida por el español Fernando Trueba.



'El olvido que seremos' pasó por varios festivales, entre ellos el de Cine Español de Marsella (Francia), donde ganó el premio Horizonte de oro, e hizo parte de la selección oficial de Cannes 2020.



También estuvo en los festivales de San Sebastián, Tolouse, Roma e India y fue parte de la preselección los Óscar 2021 en la categoría de mejor película de habla no inglesa.



En los Goya, la competencia no era fácil. En el listado también estaban 'La Llorona', de Guatemala; 'El agente Topo', de Chile, y 'Ya no estoy aquí', de México.



La emotividad que rodea la película incluyó a su protagonista, Javier Cámara, que estaba nominado a mejor actor de reparto por Sentimental. “Tengo mucha ilusión con El olvido que seremos. Cambiaría todo si nos lleváramos el premio a mejor película iberoamericana”, dijo antes de la gala de los Goya.



Cámara fue la primera opción de Héctor Abad Faciolince, el autor del libro homónimo en el que se basa la película, por el parecido con su papá.



El actor y Trueba fueron los únicos extranjeros en la producción, que se hizo con un equipo colombiano con el que, ha dicho Trueba, “yo hago 20 películas más”.



Protagonizada, además, por Aida Morales, Patricia Tamayo y Juan Pablo Urrego, Tamayo contó en varias entrevistas que se siente muy orgullosa de la película. Interpreta a Cecilia Faciolince, esposa de Héctor Abad Gómez y dijo que viajó a Medellín con todo el equipo y se entrevistó con la mamá del escritor.

