‘Es un Goya para una película sobre un hombre bueno’

En un mundo que no tiene en cuenta su memoria, vale la pena recuperar la historia de un hombre que les apostó a la salud pública y a la defensa de los derechos humanos; que fue un buen médico, padre y esposo, y que cayó bajo la balas de sus opositores. Ese fue Héctor Abad Gómez.

Y El olvido que seremos, ganadora del Goya a mejor película iberoamericana, sobre la vida del médico, es una apuesta por el “héroe valioso, un hombre bueno, que en el cine de América Latina es una cosa exótica. Habla de problemáticas nuestras, pero no es marginal, y eso, creo, le da un valor adicional”.



Así define Dago García este triunfo de la película que produjo con su empresa, Dago García Producciones, para Caracol Televisión, dirigida por el español Fernando Trueba.



La ceremonia del Goya, el más importante galardón del cine español, fue el sábado pasado. Se realizó en el teatro del Soho Caixabank de Málaga. Mitad virtual y mitad presencial, tuvo a Antonio Banderas como conductor principal, y varios micrófonos abiertos que dejaron oír comentarios desagradables sobre la ropa y el estilo de algunas de las nominadas.



Lo anterior ha sido noticia de va y viene. Pero no ha sido menor el elogio a El olvido que seremos, que ha pasado por varios festivales, entre ellos el de Cine Español de Marsella (Francia), donde ganó el premio Horizonte de oro, e hizo parte de la selección oficial de Cannes 2020.



También estuvo en los festivales de San Sebastián, Tolouse, Roma e India y fue parte de la preselección los Óscar 2021 en la categoría de mejor película de habla no inglesa.



En los Goya, la competencia no era fácil. En el listado también estaban La Llorona, de Guatemala, que va por el Óscar; El agente Topo, de Chile, y Ya no estoy aquí, de México.



La emotividad que rodea la película incluyó a su protagonista, Javier Cámara, que estaba nominado a mejor actor de reparto por Sentimental. “Tengo mucha ilusión con El olvido que seremos. Cambiaría todo si nos lleváramos el premio a mejor película iberoamericana”, dijo antes de la gala.



Cámara fue la primera opción de Héctor Abad Faciolince, el autor del libro homónimo en el que se basa la película, por el parecido con su papá.



El actor y Trueba fueron los únicos extranjeros en la producción, que se hizo con un equipo colombiano con el que, ha dicho Trueba, “yo hago 20 películas más”.



Protagonizada, además, por Aida Morales, Patricia Tamayo y Juan Pablo Urrego, Tamayo contó en varias entrevistas que se siente muy orgullosa de la película.

Interpreta a Cecilia Faciolince, esposa de Héctor Abad Gómez y dijo que viajó a Medellín con todo el equipo y se entrevistó con la mamá del escritor. “Yo había leído el libro, y es uno de mis favoritos. Encontré en Cecilia una mujer maravillosa que tuvo claro que debía respaldar a su esposo, porque él había decidido dedicar su vida a los demás. Para acompañarlo, con una familia tan numerosa, empezó a trabajar desde joven”, contó.



Al principio, Trueba no estaba muy seguro de hacer la película, aunque El olvido que seremos ha sido un libro muy importante en su vida y es un gran “regalador” de ejemplares, como cuenta, pero una de las cosas que le ratificaron que debía estar ahí fue un viaje a la finca de los Abad, en Jericó, Antioquia, donde se acercó a la familia del médico.



Rodada en Medellín, Bogotá e Italia, Tamayo contó en una entrevista en La W que esta película tuvo tanto corazón que en una de las escenas, en la que la familia aparece almorzando, “todos los platos fueron preparados por Cecilia Faciolince”.



La película se estrenará pronto en España, pero en Colombia todavía no. “Es tan importante, fue tanto el esfuerzo, que vamos a esperar las condiciones ideales para que la vea la gente”, dijo García.