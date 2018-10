En 'House of Cards', la presidenta sufre, pero podría ganar la batalla

Ya comenzaron a cocinarse las nuevas intrigas que le darán el sabor definitivo a la serie 'House of Cards'.

Precisamente el nuevo avance que fue liberado por Netflix muestra que los conflictos no acabaron con la muerte de su estrella Frank Underwood (Kevin Spacey), sino que tienden a amplificarse de manera exponencial, ahora con el protagonismo de Claire Underwood (Robin Wright), su esposa y quien regenta todo el poder, y los peligros como presidenta de Estados Unidos.



Muchos recuerdan el primer clip de adelanto de la serie. “Al rey muerto, rey puesto”, sería la mejor frase para resumir el pequeño adelanto en el que Claire le promete a su esposo que no terminará como él, en el olvido.



“Te diré esto Francis, cuando me sepulten a mí no será en el patio trasero”, adelantándose a la avalancha de poder que se le viene encima.

A pesar de verse segura y contundentemente confiada acerca de su futuro, el tráiler más reciente demuestra que no es suficiente creer en sí mismo. A la nueva presidenta le esperan un sinfín de batallas, a pesar de que es una líder respetada hasta el punto del miedo.



Bajo ese panorama y especulando solo con esas pequeñas piezas del rompecabezas que promete la nueva etapa de House of Cards, tal vez el final no sea la muerte o el olvido, como le pasó a su esposo. "Lo que haya dicho Frank en los últimos cinco años, no lo crean”, es una de las frases más contundentes que se revelan en el tráiler más reciente de la producción.

Sin embargo, Claire va a sentir los hilos invisibles en sus brazos, esos que manejan sus competidores, sus enemigos y las fuerzas oscuras de un poder que no quieren que se cumpla la profecía -hecha por la misma mandataria- en la que asegura que muchos harán fila en su funeral para rendirle el homenaje que se merece.

¿Mostrará su lado más delicado la mujer más poderosa de Estados Unidos?, posiblemente sí. Pero de las heridas que queden de esa revelación, al final es muy factible que salga de la avalancha de lodo, que de seguro le van a lanzar, completamente limpia.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

CULTURA EL TIEMPO