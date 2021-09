El actor Marlon Moreno ahora narra la violencia y el heroísmo en una serie

El adagio: ‘Ten cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad’ calza perfectamente en la experiencia más reciente del actor Marlon Moreno, que siempre había fantaseado con la idea de contar historias de una manera distinta a como la había hecho hasta ahora, no frente a las cámaras y forjando un personaje de película o en series, sino con su voz.

“Muchas veces bromeaba en casa con mi familia y jugábamos a ser narradores. Es fue algo que siempre me gustó”, reflexiona Moreno, que ha afrontado en la ficción temas como el narcotráfico, la corrupción y hasta la tensión en una sala de urgencias en series como El capo, La venganza de Analía, 1 Contra todos o A corazón abierto. Por eso le pareció un poco extraño y hasta revelador cuando le ofrecieron la oportunidad de hacer la voz en off de un docurreality que exploraba esos temas, pero en la vida real.



Y no se trataba de cualquier producción, sino de la serie Metrópoli: Bogotá, un derivado de un formato que se convirtió en un éxito en México y que fue desarrollado por el canal de televisión paga A&E.



Varias cámaras y drones siguen el frenético recorrido de la policía que termina embarcada en una cruenta persecución para atrapar a unos vendedores de droga, entrelazado al drama de un hombre que es hospitalizado de urgencia al tratar de quitarse la vida; dos ejemplos del escenario que descubre esta propuesta televisiva que se emite los miércoles a las 9:30 p,m.



Posiblemente el propio Moreno no habría dimensionado antes que el sueño de prestar su voz en un proyecto televisivo, tuviera un alcance tan intenso y, sobre todo, tan relevante al exponer la inseguridad, el heroísmo y el dolor que emana de una gran ciudad como Bogotá.



“Cuando llegó este proyecto, hice la audición y cuando decidieron que podía servir, creo que logré uno de esos sueños que, a pesar de que no son los más grandes como actor, siempre han estado ahí”, recalcó Moreno en una charla con EL TIEMPO.

Metrópoli: Bogotá revela situaciones intensas de seguridad y emergencias.

Realidad impactante

Un dron sigue un operativo de la policía en un episodio de la serie.

A mí me gusta mucho trabajar en el silencio y las emociones, pero acá me tocaba defenderme a punta de voz.

En ese momento no sabía lo que le esperaba. Su trabajo era describir los operativos en la vida real y conseguir transmitir la tensión o la emoción que producen las imágenes.



En este caso, Marlon no tiene el halo protector que le daba la ficción cuando trabajaba en una serie o el apoyo de sus coprotagonistas. Ahora enfrenta solo situaciones muy estresantes, violentas y, algunas veces, jocosas.



“Eso te afecta. Una cosa es cuando ves esos videos de atracos en redes sociales, ya que eso tiene como un punto de vista muy específico, pero cuando grababa la voz con los episodios, lo que sentí es que la moneda siempre tiene dos caras”, reflexiona.



“Ver una situación de violencia en el hogar y a un hombre que se da cuenta que viene la policía y se va a envenenar porque siente que la embarró, uno entiende el dolor en una perspectiva más amplia”.



“Te cambia toda la perspectiva, incluso de las mismas autoridades, médicos o bomberos ya que ellos tienen una labor muy ardua y compleja”, asegura.

Y eso que le esperan en otros episodios como un operativo para descubrir un establecimiento de licor adulterado, una víctima de un robo que rechaza enfurecida la atención médica y una madre maltratada por su propio hijo que lo entrega a las autoridades, mientras un carro arde en la calle en un cuadro donde el caos de esa realidad supera a una serie o una película.



“Cuando actúas tienes el apoyo del rostro y el cuerpo. A mí me gusta mucho trabajar en el silencio y las emociones, pero acá me tocaba defenderme a punta de voz (…). En cámara tengo una visión de mi personaje, con los demás o contra los demás, pero en Metrópoli: Bogotá soy como un tercero siendo testigo de algo y reaccionando de la manera más honesta posible”, finaliza Moreno.



