‘Creo que hemos creado un movimiento más que una película’

El español Juan Manuel Cotelo viajó a Colombia después de que un misionero lo contactó porque algunos desmovilizados de las autodefensas querían hablarle sobre sus historias.

Armado de una pequeña cámara y absolutamente espantado, tuvo su primer encuentro con ellos en la cárcel La Picota de Bogotá. “Al contrario de lo que pensé, la jornada fue muy hermosa; primero, de humillación: se fue presentando cada uno, contando lo que había hecho: ‘Yo maté tantas personas, hice esto o lo otro’. Eso es duro de hablar”.



El realizador madrileño recuerda con emoción la génesis de su nueva película, El mayor regalo, un metraje que ondea entre el documental y la ficción, con historias de reconciliación y de perdón.



Esa mañana en La Picota fue fundamental para embarcarse en su nuevo proyecto cinematográfico, pues esos encuentros fueron el punto de partida para la película que se estrena este jueves 6 de diciembre en las salas de cine del país.

“Uno de ellos me dijo, entre el llanto: ‘Si hubiera un solo joven que viera esa película y decidiera no hacer las atrocidades que hice yo, ya merecería la pena. Por favor, haga la película’ ”, agrega el también autor de documentales como Footprints y Tierra de María.



“Lo que yo veía en sus rostros era muy distinto a todo eso que uno ve en el cine; ese tipo duro, el asesino, que escupe y mira mal... aquí solo veía gente humillada”, dice Cotelo.

Uno de los momentos que aborda El mayor regalo en su paso por Colombia es el caso de Eduard Cobos, hijo de una familia de ganaderos de los Montes de María, que recibió un disparo en la cabeza y fue secuestrado en dos ocasiones por grupos guerrilleros.



“¿Cómo se hace para que después de todo eso el corazón no explote?”, interpela Cotelo a su entrevistado en el documental.



–“Explotó –responde Cobos–. Y decidí que iba a combatir a los que tanto mal me habían hecho. A los 28 años ingresé a las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia), y después me convertí en uno de sus máximos comandantes. Llegué a tener 790 hombres bajo mi mando, con un costo enorme e irreparable: estamos hablando de más de 2.500 víctimas directas”.



La confesión del otrora conocido con el alias de Diego Vecino rompe con crudeza en la pantalla. A su testimonio le siguen el de varias de sus víctimas y de otros verdugos, y se cierra con el perdón de unos y otros.

En el filme aparece la historia de reconciliación de Jeny Castañeda, hija de una líder social asesinada por las autodefensas al mando de Ramón Isaza. Foto: FUNDACIÓN INFINITO+1

“La idea de este relato es provocar reconciliaciones (...); no hay necesidad de que estemos en la mitad de una guerra, las peleas se dan en el fútbol, en las calles, en la casa. Hay personas hundidas en una profunda tristeza porque sus hijos no les hablan”, explica Cotelo.



Además de Colombia, El mayor regalo aborda, entre otros, el relato de un hombre en Francia que se perdió en la delincuencia después de sufrir el maltrato de su padre alcohólico y halló de nuevo el camino gracias a su esposa. Además, muestra cómo una mujer perdona a sus victimarios en España, donde perdió sus piernas y varios dedos de una mano en un atentado terrorista en 1991. Una bomba fue plantada en el carro de su madre, cuando la llevaba al colegio. “Soy de carne y hueso, y un poco de titanio”, bromea Irene Villa cuando Cotelo le pregunta cómo hace para sonreír después de lo que le sucedió.



La película fue una realidad gracias a la colaboración de muchas personas que hicieron sus aportes económicos a través de un crowdfunding. Ahora se estrena donde el público la solicita a sus exhibidores locales.



“La gente ve la película y nos escribe (en www.elmayorregalo.com) para contarnos sus experiencias y pedirnos consejo. Creo que hemos creado un movimiento más que una película. Esto es más grande que llenar butacas y salas, esto tiene efectos secundarios, y de eso se trata”, asegura Cotelo.



SOFÍA GÓMEZ G.

