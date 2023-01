Jennifer López pasa de tener un glamuroso vestido de novia a cargar un pesado fusil en las manos. La imagen de una de las reinas de la comedia romántica asumiendo el rol de una guerrera de acción causa curiosidad, pero a la vez es un reflejo de la esencia de su nueva película Bodas de plomo.

El título lo dice todo y el tono no puede ser otro que un entretenimiento puro y ahora calculado gracias a explosiones, chistes acerca del significado de una boda y los retos que asume una pareja que da el sí…’Hasta que la muerte los separe’. Pero sin ser tan profundos, se trata de una apuesta en la que López se siente más cómoda manteniendo su lugar en la monarquía de las comedias donde se pone a prueba el amor.

La trama de Bodas de plomo, que se estrena el 27 de enero en la plataforma de streaming Prime Video, gira en torno a Darcy (Jennifer López) y Tom (Josh Duhamel) quienes representan a una pareja sólida en su relación y con una novia con estatus socioeconómico, que organizan la ceremonia de matrimonio más ambiciosa; siguiendo la regla de protagonizar una fiesta inolvidable para sus invitados y para ellos como pareja.



Hay buena química entre Jennifer López y Josh Duhamel.. Foto: Prime Video

La fórmula no tiene pierde. El carisma de la actriz en este género se funde de manera verosímil con el de un Josh Dudamel que cumple su labor de ser un buen novio en la ficción y un compañero de trabajo eficiente frente a las cámaras para el lucimiento de Jennifer López.

Es indudable que hay química en este relato donde los clichés (familias disfuncionales, tensiones típicas en la organización de la boda y una duda rondando a los novios al pensar en el gran paso que van a dar) también tienen protagonismo.Todo se complica cuando (como lo muestra el tráiler, no es un spoiler) cuando la boda en el paraíso se ve interrumpida por un ataque terrorista en la que toman rehenes. Un giro inesperado que le da otro tono a la fiesta.

Un amor blindado y divertido

Irónicamente ese hecho atroz da pie a que la pareja demuestre ‘en caliente’ que pueden apoyarse, estar juntos hasta el fin y a la vez disparar contra los malos y salvar a sus familias y a los invitados.



Bodas de plomo cuenta además con la actuación de la actriz brasilera Sonia Braga (en el papel de la madre de Jennifer López) y Cheech Marin-unas verdaderas leyendas,según la propia Jennifer López; junto a Steve Coulter, Jennifer Coolidge, entre otros invitados a la ceremonia.

Sonia Braga es una madre clasista en esta comedia. Foto: Prime Video

“Me incomodan un poco las bodas, a Tom no (refiriéndose a su pareja en la cinta) y eso genera una gran tensión y luego todo se pone patas arriba”, resumió la protagonista acerca de Darcy, en una charla de Prime Video, que ha apostado con fuerza por esta cinta.“Lo que me gusta del guion, es como se descarrila todo antes de que lleguemos al altar”, agregó Josh Duhamel en la misma charla.



“Para mí la esencia de la película es que estas dos personas se aman de verdad(…). Y el día de la boda les ayuda a descubrir que los verdaderamente importante y eso es que son una buena pareja”, recalcó López, para quien se logró una empatía y química muy buena frente a la cámaras.

“Teníamos que confiar en uno en el otro sobre todo en situaciones de comedia y en algunas acrobacias. Y por eso, saber que podíamos lograr algo más profundo emocionalmente cuando lo necesitábamos fue algo bueno”, recordó la actriz. “Esa era la base que debíamos tener, sino no hubiéramos logrado eso, si la gente no creía que estábamos realmente enamorados, no habría funcionado”, agregó Duhamel.

Bodas de plomo es una comedia de fácil digestión, posiblemente tan predecible como una ceremonia real de matrimonio, pero que llega a ser divertida gracias a la experiencia en el tono que tiene Jennifer López y al hecho de dejar claro que, ante todo, esta fiesta es de puro entretenimiento.



Jennifer López (izquierda) dominael tono de humor que ofrece la película.. Foto: Prime Video

“En este momento, la gente necesita ahora mismo un poco de diversión. Creo que las cosas están demasiado serias y todos estamos tan llenos de ansiedad acerca del futuro y el entretenimiento y este tipo de películas son muy necesarias, necesitamos reírnos, necesitamos creer de nuevo en el amor”, defiendo, como lo hace frente a la cámara, el matrimonio más loco de su vida.

