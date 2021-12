Fue en un desfile en el Condado de Marin, California, en el que Boba Fett caminó sin miedo al lado del famoso villano Darth Vader. Cientos de fanáticos se acercaban a saludar al villano más querido de Star Wars y a su compañero.

Algo les llamaba la atención del personaje de traje con influencias medievales, así que lo rodearon y le pidieron algunos autógrafos. Se podría decir que la leyenda del cazarrecompensas más famoso de la saga de ciencia ficción comenzó en ese pequeño encuentro en 1978.



Boba Fett es un personaje de pocas palabras y con apariciones específicas en algunas de las películas de Star Wars, pero su magnetismo es tan fuerte como su traje metálico. Su vida entre escenarios grises de maldad y bondad lo acercaron al amor de una de las fanaticadas más exigentes y leales de mundo del cine. A pesar de que una vez le disparó a Luke Skywalker y se enfrentó a Han Solo, Fett hizo su nicho de adoración sin problema y tuvo su propia historia dentro de todo el entramado que creó George Lucas.



“A la gente le gustan los villanos”, recordaba este productor y director en el documental Detrás del casco, en el que se habla un poco de los orígenes del personaje y que está alojado en la plataforma de streaming Disney Plus, la misma que estrena el 29 de diciembre el primer episodio de la serie El libro de Boba Fett, que cada miércoles presentará un capítulo para contar una nueva aventura del cazador y aventurero.



Temuera Morrison es Boba Fett (izquierda) y Ming-Na Wen es Fennec Shand., su compañera de aventuras Foto: Disney Plus

Tras el emocionante final de la segunda temporada de The Mandalorian, que es considerada una de las mejores series derivadas del entramado creado por Star Wars, los fanáticos pudieron tener las primeras imágenes de la nueva aventura de Disney Plus.



En ella, el legendario cazarrecompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Shand llegan navegando a Tatooine para reclamar su derecho al territorio que solían gobernar Jabba the Hutt y su sindicato del crimen. Ambos deciden emprender una nueva etapa como jefes de su propio reino de delincuentes y guerreros, a la par con un gran conflicto y enemigos, que podrían llevarlos a explorar otros rumbos dentro de su dinámica guerrera.

El famoso personaje tuvo una aparición en ‘The Mandalorian’. Foto: Disney Plus

No hay mucha información acerca de la trama que tendrá El libro de Boba Fett, algo inversamente proporcional a las altas expectativas que generó el proyecto desde que fue revelado. Muchos de sus incondicionales se preguntarán acerca de la evolución del personaje en el formato de una historia con episodios y el desarrollo de un carisma especial, ya que antes se caracterizó por tener un halo de misterio y cierto ‘minimalismo’ en su desempeño en Star Wars.



“Aunque Boba Fett es un cazarrecompensas muy experimentado, no tiene la experiencia a la hora de gestionar un sindicato criminal ni de administrar las tropas... No es normalmente un novato, lo vemos como un experto en la mayoría de los campos. Pero ahora está tratando de dirigirse hacia otra posición como jefe”, adelantó el productor ejecutivo Jon Favreau en un artículo publicado en Esquire.

El actor indicado

¿Seguirá cultivando esa naturaleza gris (al no ser del todo malo ni bueno) dependiendo de las circunstancias? ¿Se convertiría en un héroe benévolo, tras una transición inesperada? Estos son interrogantes que rodean a esta nueva producción que tendrá como protagonista a Temuera Morrison.

Facebook Twitter Linkedin

Boba Fett afronta el reto de ser un líder y trabajar sin jefes o encargos. Foto: Disney Plus

Una elección acertada, ya que el actor viene de interpretar al personaje en su aparición en The Mandalorian y antes se había metido en la piel del padre de ese personaje en Star Wars: Episodio II: El ataque los clones. Además, ha prestado su voz para Boba Fett en varios videojuegos y hasta en una versión en DVD de El imperio contraataca hizo lo mismo, a pesar de que no fue acreditado en ese producto. Realmente Morrison tiene a Boba Fett en su ADN.



Y es el mismo actor quien ha dado algunas pistas (pocas) acerca de la serie. “Está en la línea de tiempo de The Mandalorian, así que supongo que vamos a retroceder y a volver algo de sus orígenes”, reveló en una entrevista reciente.



Morrison estará acompañado por la actriz Ming-Na Wen en el papel de Fennec Shand. Ella también apareció en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. como la agente Melinda May, se dejó ver en The Mandalorian y antes probó un poco las mieles de la ciencia ficción en la serie SGU Stargate Universe, en el 2011.

“Tenemos algunos grandes directores a bordo: Robert Rodríguez, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Dave Filoni. ¡Es un mundo nuevo! A ellos les gusta mantener las cosas de Star Wars bajo llave. Pero, pienso que estamos bendecidos por toda la experiencia de Favreau en Marvel, así que sabemos a dónde van estas historias. Siento que a los fanáticos les va a encantar”, aseguró un optimista Temuera Morrison en el portal www.express.co.uk. Él sabe el tamaño del reto que tiene encima.



